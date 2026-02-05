באיראן מכחישים: "השיחות עם ארה"ב - רק בנושא הגרעין"

לאחר שדווח ב"ניו יורק טיימס" כי איראן הסכימה לדון גם בנושא הטילים הבליסטיים ותמיכתה במיליציות, בטהרן הכחישו את הדברים ואמרו כי "השיחות עם ארה"ב הן רק בנושא הגרעין, והתוצאה תהיה ברורה אחרי קיום השיחות"

יום לפני הפגישה המתוכננת בין ארה"ב לאיראן לתחילת שיחות המשא ומתן, גורמים רשמיים באיראן הכחישו הערב (חמישי) את הדיווח בעיתון ה"ניו יורק טיימס", לפיו טהרן הסכימה לדון גם בסוגיית הטילים הבליסטיים ובתמיכתה במיליציות ברחבי המזרח התיכון.

"הטענה הזו היא שקר מוחלט" אמרו הגורמים לתאגיד השידור האיראני. "השיחות עם ארה"ב הן רק בנושא הגרעין, והתוצאה תהיה ברורה אחרי קיום השיחות, לא לפני תחילתן".

בתוך כך, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום למגעים מול איראן, וטען כי "הם מנהלים משא ומתן איתנו כי הם לא רוצים שנכה בהם. הצבא שלנו מעולם לא היה חזק יותר, ויש לנו צי גדול שבדרך לשם".

מוקדם יותר היום דווח כי מתגבשת מסגרת הסכמות בין ארצות הברית ואיראן, שיכולה לא רק לסיים את האפשרות לסכסוך צבאי בעת הנוכחית, אלא אף יוביל להסכם דיפלומטי מקיף בין שני הצדדים. על פי הדיווח, בנושא פרויקט הגרעין, האמריקאים דורשים את העברת כלל האורניום המועשר שמחזיקה המשטר האיראני אל ידי מדינה שלישית, ככל הנראה רוסיה. מעבר לכך, הבית הלבן דורש הגבלה משמעותית על העשרת אורניום חדש, הקפאת כל העשרה בכלל לשלוש שנים, ולאחר מכן, העשרה מוגבלת עד 1.5 אחוזים בלבד.