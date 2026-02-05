חם ויבש; רוחות והפוגה ארוכה מהגשם: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מבזקים
מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפ' והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תנשבנה רוחות חזקות וישרור אובך. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפ' והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תנשבנה רוחות חזקות וישרור אובך.

יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, וייתכן גשם מקומי ברוב חלקי ‏הארץ.‏

יום שבת: מעונן חלקית והטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות ערות ובצפון הארץ ייתכן גשם מקומי.‏

יום ראשון: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות ויעשה חמים מהרגיל לעונה ויבש. ינשבו רוחות ערות, וייתכן אובך.‏

יום שני: מעונן חלקית, עם ירידה בטמפרטורות ועליה בלחות.‏

יום שלישי: מעונן חלקית, עם עליה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש. ינשבו רוחות ערות, וייתכן אובך.‏

