חם ויבש; רוחות והפוגה ארוכה מהגשם: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חם מהרגיל. תחול עלייה בטמפ' והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. תנשבנה רוחות חזקות וישרור אובך.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, וייתכן גשם מקומי ברוב חלקי הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית והטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות ערות ובצפון הארץ ייתכן גשם מקומי.
יום ראשון: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות ויעשה חמים מהרגיל לעונה ויבש. ינשבו רוחות ערות, וייתכן אובך.
יום שני: מעונן חלקית, עם ירידה בטמפרטורות ועליה בלחות.
יום שלישי: מעונן חלקית, עם עליה ניכרת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל לעונה ויבש. ינשבו רוחות ערות, וייתכן אובך.
