יועז הנדל: "הליכוד מקדם אנטי-ציונות, לא נשב עם החרדים"

במסגרת התוכנית "כיפות ברזל" באתר סרוגים, אירח נתנאל איזק את ד"ר יועז הנדל, שר התקשורת לשעבר ויו"ר מפלגת "המילואימניקים". הנדל, שמשרת כמג"ד במילואים מאז פרוץ המלחמה, פרס את משנתו הביטחונית והפוליטית, כשהוא תוקף בחריפות את התנהלות הממשלה ומציג קו נוקשה בכל הנוגע לגיוס לצה"ל ומשילות פנים-ישראלית.

יועז הנדל באולפן סרוגים

"החלטה של מפלגת שלטון לקדם אנטי-ציונות"

בראשית הריאיון התייחס הנדל לסוגיית גיוס החרדים ולפעילות מפלגתו בנושא. הוא תיאר כיצד אנשי מפלגתו מתגייסים להגן פיזית ונפשית על מתגייסים חרדים: "אנחנו ראינו בפעמים הקודמות שכל יום שהיה גיוס לחרדים לצה"ל, הגיעו אנשי הפלג הירושלמי... הפריעו להם, צעקו עליהם, השתמשו באלימות. אמרנו אין בעיה, שלחנו את החבר'ה שלנו לעמוד שם לעטוף אותם". הנדל הוסיף כי הם יצרו מערך של "אחים גדולים" ממפלגת המילואימניקים שילוו את המתגייסים החרדים פסיכולוגית ואישית במהלך השירות.

באשר לחוק הגיוס עצמו, הנדל לא חסך ביקורת ממפלגת הליכוד: "חוק ההשתמטות עומד להצבעה או יעלה להצבעה בגלל החלטה של מפלגת שלטון שבמקור שלה היא ציונית. החלטה שלה לקדם אנטי ציונות... ציונות זה התיישבות, קליטת עלייה, הגנה על המולדת. הליכוד, מפלגת השלטון, תומך בחוק שעוצר הגנה על המולדת".

הנדל דחה את הטענות על כך שגם בממשלה הקודמת לא חוקק חוק גיוס, והדגיש את שינוי הנסיבות הדרמטי: "תגידו מה אתם לא רואים? שנתיים ושלושה חודשים יש מלחמה, אתם לא מזהים שאנשים כאן עושים מאות ימים... אצלנו אימהות במושב שלי לא ישנות בלילה". הוא הוסיף בכאב: "במלחמה הזאת איבדנו אנשים, 13,500 פצועים, מלא חיילים שסובלים מ-PTSD... איך אפשר להגיד 'אבל היה אז'?".

התחייבות פוליטית: קואליציה ציונית בלבד

במבט לעתיד הפוליטי, הנדל מציב קו אדום ברור לגבי הרכב הקואליציה הבאה, כשהוא שולל ישיבה עם מפלגות לא ציוניות משני צדי המתרס. לדבריו, גם בתרחיש דמוגרפי עתידי מאתגר, "אנחנו חייבים מדינה שמושתתת על היסודות הציוניים... ממשלה שמסתמכת על גורמים לא ציונים מקבלת החלטות לא ציוניות".

הנדל הצהיר באופן נחרץ: "אני אומר לך, זו המשימה שלי, להגיד: אנחנו לא נשב לא עם המפלגות הערביות ולא עם המפלגות החרדיות. לא נשב לא כי אנחנו נגד האוכלוסייה הזאת, אלא כי אם נשב איתם - לא יהיה כלום, אי אפשר יהיה להעביר כלום". הוא מגדיר את הבחירות הבאות כהכרעה על מי הציבור רוצה לסמוך: "על המפלגות החרדיות, על המפלגות הערביות, או על המילואימניקים". כמו כן, הבהיר כי לא ישב בממשלה שלא מעבירה חוק גיוס לפני הקמתה: "אם לא יעבירו את זה לפני הקמת הממשלה - זה לא יהיה".

אחריות לשבעה באוקטובר והצלחות טקטיות

בהתייחסו למצב האסטרטגי ולמלחמה, הנדל מבחין בין ההצלחות הצבאיות לבין הדרג המדיני. הוא שיבח את הפעולות האחרונות: "מבצע הביפרים מדהים, המבצע באיראן עוד ילמדו עליו ב-100 השנים הקרובות... מצבנו האסטרטגי הרבה יותר טוב".

עם זאת, הוא דורש לקיחת אחריות מלאה גם על הכישלונות: "מי שאחראי על זה, גם אחראי על השבעה באוקטובר. ואם הוא לא יודע להגיד 'אני אחראי על השבעה באוקטובר' ויודע רק להגיד כל פעם 'אני אחראי' כשקורה משהו טוב - בעיניי זה פחדנות, זה לא מנהיגות". הנדל הגדיר את ה-7 באוקטובר כ"אירוע שהתחיל אצלי בבטן ובושה גדולה... איך הגענו לסכנה קיומית".

"החזית השמינית": אובדן המשילות בבית

נושא מרכזי נוסף שעלה בריאיון הוא הביטחון הפנים-ארצי, אותו מכנה הנדל "החזית השמינית". הוא מתאר מצב של חוסר משילות מוחלט בדרום ובצפון: "יש לי חברים שמתקשרים אליי כל בוקר, אומרים לי 'תקשיב שמענו הלילה תרגיל אוגדה לא פחות'. יריות בטירוף, מקלעים... והאירוע הזה מתקיים שם כל יום. אין משילות".

הפתרון של הנדל כולל הקמת משטרות מקומיות והקמת חטיבת סיכול בשב"כ לטיפול בפשיעה במגזר הערבי: "אחת הנקודות זה להקים חטיבת סיכול חדשה בשב"כ, לגמור את הוויכוח הזה. אחת ממשימות הליבה של השב"כ תהיה טיפול בפשיעה במגזר הערבי". הוא מתריע מפני הנשק הבלתי חוקי במגזר: "היום המגזר הערבי יש שמה מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים... הנשק הזה עלול להיות מופנה כלפינו".

מערכת המשפט ורפורמה

הנדל תומך בביצוע רפורמה במערכת המשפט, אך בגישה שונה מזו שהוצגה עד כה. לשיטתו, התיקון נדרש בעיקר בתחום הפלילי והביטחוני: "מערכת המשפט צריכה תיקון... למנות עכשיו עשרות ומאות שופטים, להקים בתי משפט ייעודיים לפשיעה במגזר הערבי ולפשיעה חקלאית... ועונשי מינימום".

אסוציאציות לסיום

בסיום הריאיון, השיב הנדל בקצרה על מספר שמות ומושגים: בנימין נתניהו: "ראש ממשלה חכם, צריך ללכת הביתה". יאיר לפיד: "איש שנעים לפגוש אותו, אבל מנהיג של מרחב שהוא לא רלוונטי לציבוריות הישראלית". בני גנץ: "איש טוב, יש לו אחריות גם על מה שקרה. ואני חושש מהדף הלבן שלו לחרדים". איילת שקד: "הלב שלה במקום הנכון". חוק הגיוס: "זה לא חוק גיוס, זה חוק השתמטות". חיילי המילואים: "אנשים הכי טובים שיש בעולם, שמורת טבע".

לסיכום, הנדל מדגיש כי הזהות המרכזית שלו כיום היא היותו מפקד גדוד במילואים, ומסביר את המוטיבציה שלו לחזור לזירה הפוליטית: "אם אין את המילואימניקים שכופים על המערכת הזאת ממשלה ציונית, וכופים עליה חוק גיוס וכופים עליה להקים ועדת חקירה... לא יהיה כלום".