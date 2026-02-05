פעם נוספת: צה"ל החל בגל תקיפות נגד מטרות חיזבאללה בלבנון

אחרי 3 ימים של שקט, כוחות צה"ל החלו בגל תקיפות במספר מרחבים בלבנון, שכוונו נגד מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה

גל תקיפות נוסף: דובר צה"ל אישר כעת (חמישי) כי כוחות צה"ל תוקפים מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון.

התקיפה הנוכחית מגיעה אחרי שלושה ימים של שקט בגבול הצפון. הפעם האחרונה שבה כוחות צה"ל תקפו בלבנון היה ביום שני האחרון, כאשר צה"ל תקף ספר מחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום המדינה - זאת במטרה לסכל ניסיונות שיקום והתעצמות של הארגון.

לפי דובר צה"ל, אחת מהתשתיות שהותקפו מוקמה בלב אוכלוסייה אזרחית. בצה״ל ציינו כי מדובר בדוגמה נוספת לפעילות חיזבאללה מתוך נכסים אזרחיים ולשימוש באזרחי לבנון כמגן אנושי. עוד נמסר כי טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, בהם אזהרות מקדימות לאוכלוסייה באזור.

