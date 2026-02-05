סערה ברשת נגד המוזיאון: "מנרמל אמירות מחוץ לקונצנזוס"

בעקבות תלונות שהגיעו ל'יד לאחים' נגד תערוכה המוצגת במוזאון אנו ומנרמלת התבוללות יוצא הארגון במאבק נגד המוזאון. "זכרו את מילותיה של גולדה מאיר: 'מבחינתי, כל מתבולל מצטרף לרשימת ששת המיליונים'"

מיצג המוצג במוזיאון "אנו, מוזאון העם היהודי" מעורר זעם רב מצד מבקרים. סרטון רשת שפורסם השבוע העלה למודעות תערוכה המוצגת במוזאון שמנרמלת את תופעת ההתבוללות. בארגון 'יד לאחים', שנאבק בתופעת ההתבוללות, ציינו כי התופעה מוכרת להם וכי בארגון התקבלו פניות רבות בחודשים האחרונים של מבקרים שביקרו בתערוכה.

בעקבות התלונות פנו בארגון להנהלת המוזאון בבקשה להסיר את המיצגים הבעייתיים, אך לאחר שורה של מפגשים ושיחות, הבינו בארגון כי אין בכוונתם להוריד בקרוב את המיצג. משכך, החליטו בארגון להזהיר את הציבור הרחב מביקור במוזאון, שממון מתקציב ייעודי שנחקק בחוק, מהתערוכה הבעייתית ומביקור במוזאון בכלל.

(צילום: יד לאחים)

"בזמן שכולנו נלחמים על עתידו של העם היהודי, במוזיאון אנו מושכים בדיוק לכיוון ההפוך", נאמר בסרטון שמוציא הארגון בנושא.

לדבריהם, "במימון כספי המיסים שלנו, מישהי מתיימר לחזק את הזהות היהודית, בוחר להציג לרעבה דווקא מודל של משפחה מתבוללת, ומנרמל אמירות מחוץ לקונצנזוס והאתוס היהודי. זכרו את מילותיה של גולדה מאיר: 'מבחינתי, כל מתבולל מצטרף לרשימת ששת המיליונים'. במוזיאון אנו, במקום לשמר את זיכרון העם היהודי, יהפוך את העם היהודי לזיכרון".

"בחודשים האחרונים נפגשנו מספר פעמים עם הנהלת המוזאון וביקשנו מהם פעם אחר פעם להסיר את המיצג הבעייתי", הסבירו בארגון 'יד לאחים'. לטענתם, "לא ייתכן שמוזאון שמטרתו, ולשם כך הוא מתוקצב מכספי ציבור, הוא לספר את סיפורו של העם היהודי, נותן לגיטימציה ומנרמל תופעה חמורה כמו תופעת ההתבוללות. במשך שנים נשמר העם היהודי בגלות מההתבוללות וכואב לנו מאוד לראות שדווקא כעת, לאחר שעם ישראל שב לארצו, אנחנו רואים איך מוזאון ממלכתי משנה את הסיפור ואת האתוס של העם היהודי".

כאמור, הנושא פורסם בעקבות סערת רשת שעורר אושיית הרשת ישי גבירצמן לאחר ביקור במקום. לדבריו, מדובר בתערוכה אשר מציגה תכנים המעודדים את תופעת התבוללות, זאת בניגוד לרוחו של מייסד המוזאון עצמו.

"אני לא חושב שיש מקום למיצג כזה במוזיאון יהודי", אומר גבירצמן בסרטון. בסיכום הוא שואל: "האם לזה התכוונו המייסדים, והאם אפשר לקרוא למקום הזה מוזיאון העם היהודי?".

ממוזיאון "אנו" סירבו להגיב לדיווח.