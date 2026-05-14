ישראל כ"ץ נגד לאמין ימאל: "בחר להסית ולעודד שנאה"

שר הביטחון תקף בחריפות את הכדורגלן הצעיר על רקע התבטאויות נגד ישראל בזמן המלחמה: "מי שתומך במסרים כאלה צריך לשאול את עצמו - האם זו מוסריות?". כ"ץ פנה למועדון הקטלאני: "מצפה שתתנערו מהדברים ותבהירו שאין מקום לטרור

שר הביטחון ישראל כ"ץ יצא היום (חמישי) למתקפה חריפה ויוצאת דופן נגד לאמין ימאל, כוכבה הצעיר של מועדון הכדורגל ברצלונה. לדברי השר, השחקן בחר לנקוט עמדה מסיתה נגד מדינת ישראל בעיצומה של הלחימה ברצועת עזה.

"לאמין ימאל בחר להסית נגד ישראל ולעודד שנאה בזמן שחיילינו נלחמים בארגון הטרור חמאס", הצהיר שר הביטחון. כ"ץ הזכיר בדבריו את זוועות ה-7 באוקטובר, ותיאר את חמאס כארגון "שטבח, אנס, שרף ורצח ילדים, נשים וזקנים יהודים".

"האם זו מוסריות?"

בפנייה ישירה למי שמזדהה עם מסריו של הכדורגלן, תהה שר הביטחון על המצפן המוסרי של התומכים: "מי שתומך במסרים כאלה צריך לשאול את עצמו: האם זה בעיניו הומניטרי? האם זו מוסריות?".

כ"ץ הבהיר כי כראש מערכת הביטחון, אין בכוונתו לעבור לסדר היום על התבטאויות מסוג זה מצד דמויות בעלות השפעה עולמית: "כשר הביטחון של מדינת ישראל לא אשתוק מול הסתה נגד ישראל ונגד יהודים".

דרישה להתנערות מצד ברצלונה

הביקורת של השר לא נעצרה רק בשחקן עצמו, אלא הופנתה גם כלפי המועדון בו הוא משחק. ברצלונה, שנחשבת לאחת הקבוצות האהודות ביותר בישראל, נדרשת כעת על ידי כ"ץ להשמיע קול ברור.

"אני מצפה ממועדון גדול ומכובד כמו ברצלונה להתנער מהדברים ולהבהיר באופן חד וברור שאין מקום להסתה ולתמיכה בטרור", סיכם השר. בשלב זה, טרם נמסרה תגובה רשמית ממועדון הכדורגל הספרדי או מנציגיו של השחקן.