מכתב אינטמי לעיר הבירה שלי: "יש מי ששומר עליי ועלייך"

אם ארץ ישראל הייתה אדם ועיר הבירה ירושלים חווה, איך היה נראה מכתב בדוא"ל. ביום נישואיהם? לכבוד יום ירושלים אריאל שרפר חושף מכתב חדש לסיפור ישן

שלום ציונה. אני זוכר שהבטחתי לך שנשמור על קשר חזק יותר השנה לעומת שנים קודמות ולא קיימתי את ההבטחה, אבל העובדה שאני כותב לך עכשיו מוכיחה שלא שכחתי אותך ואם חלילה זה יקרה אשכח חלק ממני.

אם זיכרוני אינו מטעני (כי מה לעשות שאנחנו לא נהיים צעירים יותר) זו הפעם הראשונה שאני שולח לך דואר אלקטרוני בעזרת פלאי הטכנולוגיה למחשב הבנק בו את שומרת על נכסינו החשובים ביותר, עד שתגיעי לגיל המתאים לך לשבת תחת גפן ותאנה ולעשות לביתך במנוחה ושמחה.

ציונה היקרה(אני יודע שאת מעדיפה שאקרא לך בשם אחר, אבל זה כינוי החיבה שלך מהעבר ואפילו הונצח בשיר שכתבתי לך פעם כי הרגלים ישנים לא משתנים), חשוב שתדעי כמה המכתב הזה חשוב עבורי.

אני יודע שבימינו בקושי שולחים מכתבים וגם לא טורחים לקרוא אותם עד הסוף, אבל אני מקווה שתקדישי לי קצת זמן בין עיסוקייך הרבים והחשובים כאחראית פיקדונות ואוצרת חשבונות חיוניים, לקרוא את הדברים שרציתי לומר ויש לי הזדמנות פז פעם בשנה להביע אותם כמו שצריך.

השנה אנחנו מציינים כמעט שישים שנה חסר אחת ליום המאושר בו איחדנו כוחות והבטחנו זה לזו שלא ניפרד לעולם. זה לא בא לנו בקלות כי אנחנו יהודים. מאז שאבותינו הסתבכו סביב עצמם במדבר 40 שנה, למדנו איך להפוך דברים פשוטים למורכבים מדי, גם עבור ילדינו שגדלו למציאות מורכבת לא פחות מזו שהייתה לנו בשנים שהיינו קטנים וחסרי ניסיון בדרכי העולם.

אבל את הסתדרת יפה בכוחות עצמך. גם בשנים שהתרחקת ממני מאד ואפילו ושינית את שמך ומראך, לא הפסקתי להאמין שיום יבוא ודרכינו שהתפצלו והתארכו בסבך החיים ייפגשו בסוף במקום אחד.

באותו יום בו קשרנו את גורלנו, הרגשתי שכל מה שאת מייצגת בערכים נעלים שלא אגזים אם אומר שהם מקודשים בעיני נמצא בידי וגם צעקתי זאת שכל העולם ישמע. הבטחתי לך שנשמור על קשר, ואני חושב שאת זה עשיתי ולא רק ביום אחד בשנה.

מאז שדרכינו המרוחקות שבו והתאחדו לדרך אחת, הגנתי עליך בכל הזדמנות בבית ובחוץ.

נלחמתי שכל מי שמכיר בערך המיוחד שלי ידע שיש לך חלק משמעותי בזה ואת לא "עוד אחת" אלא "האחת".

הגנתי עליך בכוחות משפטיים מול ארגונים שרצו להפחית מחשיבותך בעיני העולם, ולחמתי להגנתך בכוחות פיזיים כדי לשמור עליך בדיוק כפי שאת עד עצם היום הזה.

זה מזכיר לי שחבר מוכשר שלי שאהבתי מאד הקדיש לי ביום הולדת שישים שיר בעבר בהקשר לכל הפעילות ההסברתית המעסיקה אותי רוב חיי בו הדגיש שאני אמיתי, ואפילו הגזים בשפתו העשירה ואמר שאני לא סמל או דגלים או אותות. אני בהחלט חושב שזה מתאים לך בדיוק. את אמיתית ומיוחדת היום בדיוק כמו אז.

במשך השנים היו רבים שניסו לנתק אותנו לגמרי ואף חשבו בחוצפתם שהם יכולים לשלוט בך ולשנות אותך מהיסוד אבל הם לא הצליחו כי יש מי ששומר עלי ועליך, והקים סביבנו חומות הגנה שמחזיקות מעמד יפה עד עצם היום הזה.

חשוב לי מאד שתזכרי לפחות פעם אחת בשנה את הדברים העיקריים והחשובים שהשגנו יחד:

גרמנו לעולם להכיר בזכותנו המשפטית וההיסטורית לקבל החלטות בעצמנו, נלחמנו מול תאגידי ענק וצבאות לוחמה עם ציוד מתקדם בהרבה משלנו כדי להגן על עקרונותינו.

הרחבנו את הידע ותחומי העיסוק שלנו עד שהפכנו יחד למעצמה עולמית שהעולם מקנא בה. והכי חשוב, שעשינו את כל זה בלי להתכחש לעבר שלנו ולזכור מאיפה באנו ורק כך להמשיך באומץ לאן שאנחנו הולכים.

ביום המיוחד הזה, בו אנו מציינים כמעט שישים שנה לאיחוד הבלתי נשכח שלנו אני רוצה לומר לך תודה על היותך משמעותית כל כך למשפחתנו המורחבת. שתזכי לעוד שנים רבות וטובות, בבריאות שמחה והצלחה בכל המשימות החשובות שאת לוקחת על עצמך הלאה ומעבירה לדורות הבאים.

אני יודע שלא הייתי יכול להיות שלם בלעדיך, כמו שאת יודעת שלא היית מי שאת בלעדי. אני מאמין שמי שאחראי לשידוך הזה לפני הרבה שנים מבין בזה טוב יותר מכולנו ולכן אנחנו ממשיכים להאמין שהטוב ביותר עוד לפנינו.

למרות שאת מאד עסוקה במה שחשוב לך אל תתרחקי ממני שוב ואל תשתני. שמרי על קשר, כי זה מה שעוזר לשנינו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו ולהוכיח לכולם שאפשר להיות יחד גם כשאנחנו לא תמיד חושבים אותו דבר.

מזל טוב ליום המיוחד שלך ממי שהולך אתך בדרך כבר הרבה שנים, וימשיך להרגיש שאת חלק מהותי ממנו ותמיד תהיי ציונה, או כמו שאבא החכם שלנו היה קורא לך, שלם.

שלך לנצח,

ישראל.