ערבי ישראלי נוסף נתפס בחשד לריגול עבור איראן

בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי וימ״ר מחוז מרכז במשטרת ישראל נעצר לחקירה אחמד פוואז עבד אל עזיז דעאס, אזרח ישראלי תושב טירה, בחשד ליצירת קשר עם גורם איראני וביצוע משימות בהנחייתו.

מחקירתו בשב״כ ובימ״ר מרכז במשטרה עלה כי דעאס עמד בקשר עם אותו גורם עוין וזאת בעת שמדינת ישראל מצויה במלחמה. במסגרת הקשר שלח הנאשם מיקומים ותמונות של אתרים ביטחוניים ונקודות עניין נוספות בישראל, מידע אשר יש בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בביטחון המדינה ובציבור אזרחיה.

בתום חקירתו, היום (חמישי), הגישה הפרקליטות הפלילית במחוז מרכז כתב אישום חמור לבית המשפט. מדובר פעילות חמורה של אזרח ישראלי אשר ביצע פעילות אסורה בעת מלחמה, חרף כך כי יש בפעילותו משום פגיעה בביטחון המדינה.

מקרה זה מצטרף לשורה של מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור ומודיעין עוינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ותושביה.

גופי הביטחון של מדינת ישראל, ובכללם שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל, שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל מפני קיום קשר עם גורמים זרים וביצוע משימות עבורם. כלל גופי הביטחון וגורמי האכיפה יפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות שכזו.