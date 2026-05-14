המצטרפת החדשה לבנט מודה: "אני 15 שנים לוקחת כדורים"

קרן טרנר, מי שהייתה בעבר מנכ"לית משרד התחבורה ולמשך תקופה קצרה גם מנכ"לית משרד האוצר, הצטרפה בחודש שעבר למפלגתו של נפתלי בנט.



הבוקר (חמישי) היא חושפת בראיון לווינט כי "כבר 15 שנים אני לוקחת כדורים", כשהיא נשאלה על הטענות של סילמן נגד בנט על כך שהוא נטל כדורים בזמן שהיה ראש ממשלה, השיבה: "קודם כל, זה ממש שקר והיא יודעת את זה. במקרה היא נפלה על אדם שלא לוקח כדורים. אבל אנחנו אומה בפוסט-טראומה. הורים שולחים את הילדים שלהם למלחמה, הורים קברו את הילדים שלהם, ועל זה את בוחרת ללעוג? עד כדי כך את לא רואה את האזרחים?

אני מדברת הרבה עם נשים צעירות על האיזון של בית-משפחה-קריירה, על המסלול שאני עשיתי, ואני תמיד תמיד מקפידה לומר להן שאני לוקחת כדורים. אני אומרת להן - אתן חבורה של אלפות, אבל אני מניחה שלחלקכן יש קושי".











