הבכיר האמריקאי בתחזית מבעיתה: "זה קרוב באופן מפחיד"

שר האנרגיה האמריקני, כריס רייט, הזהיר אמש (רביעי) בדיון בוועדת הכוחות המזוינים של הסנאט כי איראן "קרובה באופן מפחיד" לפיתוח אורניום מועשר ברמת נשק. על פי הדיווח בישראל היום, לפי רייט, המשטר בטהרן נמצא כעת במרחק של שבועות ספורים בלבד מהשגת החומר הבקיע הנדרש לנשק גרעיני.

"הם נמצאים במרחק מספר שבועות קטן כדי להעשיר את האורניום לרמה צבאית", הצהיר רייט בפני הסנאטורים. הוא הוסיף כי "עדיין יש תהליך של התחמשות (חיבור החומר לראש קרב) שמתרחש לאחר מכן, אבל הם די קרובים".

הקפיצה הקטנה ל-90%

הנתונים המדאיגים שנחשפו בדיון מצביעים על כך שאיראן מחזיקה כיום בכ-500 קילוגרמים של אורניום מועשר לדרגה של 60%. לפי מומחי גרעין, ההגעה לריכוז זה היא הקושי הטכני העיקרי; המעבר מ-60% ל-90% (רמת נשק) נחשב לקפיצה קצרה ומהירה משמעותית.

שר האנרגיה הסביר את המלכוד המתמטי: "עם אורניום לא מועשר, זה תהליך ארוך להביא אותו לרמת נשק. אבל כשאתה כבר ב-60%, למרות שהמספרים לא נשמעים ככה, אתה קרוב מאוד ל-90%. הדרך הדרושה להעשרה הסופית קצרה מאוד".

פוטנציאל ל-11 פצצות גרעיניות

במהלך הדיון, שבו הסכים גם הסנאטור הדמוקרטי ריצ'רד בלומנטל עם הערכות המצב, עלו נתונים קשים שפרסם השליח המיוחד סטיב ויטקוף. לפי ויטקוף, איראן מתגאה בכך שכמות האורניום שצברה בריכוז של 60% מספיקה לייצור של לא פחות מ-11 פצצות גרעיניות, אם תוחלט הפריצה להעשרה של 90%.

ממשל טראמפ, כך הודגש בדיון, נחוש לפעול נגד מאמצי ההתחמשות הללו, בעוד שבוושינגטון גוברת ההבנה כי חלון הזמנים לעצירת הפרויקט האיראני הולך ונסגר במהירות.