כוננות שיא בישראל: "להיערך לירי טילים מאיראן"

ברקע ההסלמה ביחסים בין ארה"ב לאיראן, הבכיר הישראלי מבהיר כי ירי טילים לישראל הוא תרחיש לגיטימי לחלוטין

האם אנחנו עומדים בפני סבב לחימה נוסף מול הרפובליקה האסלאמית? אל"מ (מיל') אסף (פיזר) כהן, מי שכיהן כראש זירת איראן באמ"ן, מעריך כי האפשרות הזו הופכת ליותר ויותר רלוונטית. בשיחה שקיים ב-103fm עם ענת דוידוב וניסים משל, הסביר כהן את הדינמיקה הנוכחית מול טהרן ואת מצב היכולות הצבאיות שנותרו בידיה.

"הסבירות עולה", קבע כהן בנחרצות. "אם בשבוע שעבר חשבתי שהסבירות להסכם גבוהה יותר בגלל ההצעה האמריקנית, האיראנים עדיין משחקים אותה קשים להשגה. הם מבינים שהם יכולים למשוך את החבל עוד קצת כדי לראות מה הם יצליחו להשיג".

המכה לתעשייה הצבאית האיראנית

בנוגע ליכולת הטילים שנותרה בידי איראן לאחר התקיפות האחרונות, כהן מבהיר כי למרות הנזק הכבד, האיום עדיין קיים. "לאיראן נשארה יכולת טילאות, וזה עניין ידוע. המערך קיבל מכה משמעותית יותר מהפעם הקודמת, כי לא רק פגענו בטילים ובמשגרים, אלא גם בתעשייה הצבאית שאמורה לעזור להם להשתקם".

עם זאת, הוא מסתייג מהדיווחים המנסים לכמת באחוזים את מלאי הטילים שנותר בטהרן. "האחוזים הם עניין אמורפי. אף אחד לא יודע כמה טילים היו להם בהתחלה, והחישובים כוללים טילים לטווחים קצרים וארוכים, מה שהופך את הנתונים ל'מיש-מש' אחד גדול".

"טיל אחד – וכולנו במקלטים"

לדברי כהן, האיום האמיתי על העורף הישראלי אינו טמון רק בכמות הטילים, אלא בשיטת ההפעלה האיראנית שמטרתה לשבש את סדר היום הציבורי. "ראינו בימים האחרונים של הסבב הקודם שאחת לכמה שעות איראן שיגרה טיל אחד לישראל. כולנו נכנסים למקלטים – וזה שיבש לחלוטין את החיים פה".

כהן מעריך כי במידה וארצות הברית תיכנס למערכה פעילה נוספת, ישראל עלולה למצוא את עצמה שוב תחת אש ישירה. "אין ספק שאם טראמפ ייכנס למערכה נוספת, איראן תמשיך ותשגר למדינות המפרץ ואולי גם לישראל", סיכם.