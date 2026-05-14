לקראת הכרעת טראמפ: בישראל נכנסים לכוננות ביטחונית

ראש הממשלה כינס דיון מצומצם עם בכירי הביטחון לקראת הכרעה אמריקנית אפשרית בנושא איראן. בישראל מעריכים: סוף השבוע עשוי להיות דרמטי

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש (רביעי) דיון ביטחוני מצומצם בהשתתפות בכירי מערכת הביטחון ושרים בכירים.

הדיון שהתקיים הינו חלק מהיערכות ישראלית לקראת החלטה אפשרית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאיראן.

לפי הדיווח של ירון אברהם בחדשות 12, בישראל מעריכים כי ההכרעה האמריקנית צפויה להתקבל לקראת סוף השבוע, ייתכן כבר ביום שישי עם שובו של טראמפ, או במהלך השבת.

במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שהחלטה כזו תוביל במהירות להתפתחויות ביטחוניות משמעותיות באזור.

גורמים ישראלים ציינו כי לצד תרחישים מדיניים, נבחנות גם אפשרויות של הסלמה ביטחונית, כולל חידוש לחימה בעוצמה גבוהה והעלאת רמת הכוננות במספר זירות.

במוקד הדיונים שנערכו בלשכת ראש הממשלה עמדו מספר נושאים ביטחוניים רגישים, בהם האיום מכיוון איראן, ההתפתחויות בגזרה הלבנונית וסוגיית רחפני הנפץ שהעסיקה לאחרונה את מערכת הביטחון.

במקביל, בסביבת נתניהו העבירו מסרים לחברי כנסת מהליכוד ומהמפלגות החרדיות, ולפיהם מדובר ב“ימים משמעותיים מבחינה ביטחונית”, זאת ברקע המשבר הפוליטי והמתיחות סביב האפשרות לבחירות מוקדמות.

לפי ההערכות בישראל, ההחלטות שיתקבלו בוושינגטון בימים הקרובים עשויות להשפיע באופן ישיר על ההתנהלות הביטחונית והמדינית של ישראל בתקופה הקרובה.