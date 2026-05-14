חשש מזיוף בחירות: ראש המוסד דוד זיני בהנחיה חריגה

ראש השב"כ דוד זיני הביע בשבועות האחרונים חששות כבדים מספר פעמים בשיחות סגורות מפני הניסיון של קבוצות פוליטיות מסוימות בישראל להטות בחירות ולזייף את התוצאות.

על פי הדיווח בגלי צה"ל, זיני מוביל את קידום הפרויקט לשמירה על טוהר הבחירות. ההנחייה שלו לארגון היא להתמקד בנושא ביתר שאת ולהפוך אותו לפרויקט דגל בחצי השנה הקרובה.

נזכיר כי לפני שבועיים התקיים דיון סוער בוועדת הבחירות המרכזית, סביב הטענות לליקויים בבחירות לוועידת המפלגה ולמועצות הסניפים - בעיקר סביב מכתב חריג ששלח ח"כ דוד ביטן ליו"ר הוועדה.

במהלך הדיון התייחסו המשתתפים לדיווחים שנאמרו בתקשורת על "זיוף בחירות". חבר ועדת הבחירות דוד פרץ טען כי "זה מה שתואר בתקשורת", אך היועץ המשפטי של המפלגה, עו"ד אבי הלוי, דחה זאת בתוקף: "אני מכחיש שאמרנו 'זיוף בחירות'. תביאו כתבה כזו - זה לא נאמר". בהמשך חזר בו פרץ והבהיר: "זה לא זיוף".

לצד זאת, במסגרת בדיקות פנימיות שנערכו בתנועה, עלה כי בבחירות האחרונות נמצאו מועמדים שדמי ההשתתפות שלהם לא שולמו מחשבונם האישי – סוגיה שעומדת בלב המחלוקת.

יו״ר ועדת הבחירות השופט מנחם נאמן חשף כי קיבל מכתב מח"כ ביטן, שבו דרש האחרון לבטל באופן מיידי את הקמת ועדת הבדיקה ולהבהיר כי "הכול מתקיים כרגיל". לטענת ביטן, גם אם היו מקרים שבהם אחרים שילמו עבור מועמדים – אין בכך פסול, שכן לטענתו הדבר אושר בעבר ואף גובה בחוות דעת משפטית.

אלא שבוועדה דוחים את הטענה. עו"ד אבי הלוי הבהיר כי לפי תקנון הליכוד, "התשלום חייב להיות מכספו של המועמד - זה הדין". גם נאמן הציג מסמך קודם שבו נדחתה טענה דומה בשל היעדר הוכחות: "לא הוגשו הוכחות - ולכן נדחה".

בהמשך תקף נאמן את טענות ביטן שלא השתתף בדיון שלפיהן הביע כביכול תמיכה בביטול הבחירות: "לא הבעתי עמדה כזו בשום מקום – זו טענה רחוקה ממני כרחוק מזרח ממערב". עוד מתח ביקורת על הסתמכותו של ביטן על פרסומים תקשורתיים: "הוא מביא כהוכחה פרסומים של מתנגדי הליכוד".







