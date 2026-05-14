שקמה ברסלר בהלם: "לא מצליחה להשתחרר מזה"

פרופסור שקמה ברסלר מגיבה לדיווח על ההחלטה של שר החינוך יואב קיש: "לא מצליחה להשתחרר מזה"

לאחר הדיווח אמש על החלטת שר החינוך, יואב קיש, שלא לחשוף לציבור את תוצאות מבחני המיצ"ב (מיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) בתחום המדעים – החלטה שהתקבלה על רקע הישגים עגומים במיוחד – פרופסור שקמה ברסלר מגיבה בחריפות ומפנה את הזרקור לבעיית העומק במערכת.

ברסלר בחרה לקשור בין הניסיון להסתיר את הכישלון במקצועות המדעיים לבין המציאות הקשה בשטח, כפי שהשתקפה בדבריו המטלטלים של ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן.

"28% מהילדים לא יודעים קרוא וכתוב"

בתגובתה, הבהירה ברסלר כי הכישלון במדעים הוא רק קצה הקרחון של הזנחה רחבה בהרבה. "אני לא משתחררת מהאמירה של ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, על כך ש-28% מילדי העיר בכיתות א' עד ח' לא יודעים קרוא וכתוב", כתבה ברסלר.

לדבריה, הניסיון של משרד החינוך להתמודד עם תוצאות המיצ"ב במדעים באמצעות הסתרתן מהציבור מחטיא את המטרה, שכן הבעיה מתחילה כבר ביסודות הבסיסיים ביותר של הלמידה.

הקשר הישיר: בין אוריינות למדעים

ברסלר הוסיפה ומתחה ביקורת על סדר העדיפויות של המערכת, כשהיא מדגישה את חוסר ההיגיון שבהשקעה במקצועות מתקדמים כאשר הבסיס רעוע: "אי אפשר ללמוד מדעים בלי לדעת קרוא וכתוב".