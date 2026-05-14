יעקב ברדוגו מפתיע: "לא אתפלא אם זה יקרה"

הפרשן יעקב ברדוגו ב"ערוץ 14" לדיווחים על פיזור הכנסת המתקרב, וסיפק הצצה למהלכים הדרמטיים שעשויים להתבצע עוד לפני שיוכרזו בחירות חדשות.

"פיזור הכנסת יוצא לדרך", קבע ברדוגו. הוא הזכיר את התהפוכות הבלתי נתפסות שעברו על הממשלה מאז הקמתה וציין כי "אחרי השבעה באוקטובר ואחרי שנה של רפורמה משפטית, אף אחד לא ציפה שדווקא הכנסת הזו תמלא את ימיה – אבל כך קורה".

הניסיון האחרון: חוק הגיוס על השולחן?

למרות שהכיוון הכללי נראה כעת כהליכה לקלפיות, ברדוגו מעריך כי בקואליציה עשויים לנסות ולהניח על שולחן הכנסת את סלע המחלוקת המרכזי – חוק הגיוס – בניסיון נואש למנוע את הקריסה הסופית.

"בזמן שנותר, אני לא אתפלא אם חוק הגיוס יונח כבר בימים הקרובים ויעלה להצבעה", אמר ברדוגו בשידור. לדבריו, ייתכן שהחוק ינוסח "בצורה שאולי אפילו יכולה לעבור", מה שעשוי לבלום את המומנטום של האופוזיציה והחרדים לפירוק הממשלה.