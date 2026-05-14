מנהרה באורך 50 מטר נחשפה מתחת לירושלים

מנהרה קדומה ומרשימה, חצובה בסלע שאורכה כ-50 מטרים, נחשפה במפתיע סמוך לקיבוץ רמת רחל בירושלים.

התגלית יוצאת הדופן התגלתה במהלך חפירות ארכיאולוגיות שמבצעת רשות העתיקות, לקראת הקמת שכונה חדשה ביוזמת ובמימון רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

במסגרת התוכנית, באזור שמצפון לרמת רחל צפויות להיבנות 488 יחידות דיור, לצד אלפי מטרים רבועים של שטחי תעסוקה ומסחר, וכן מוסדות חינוך ובהם בית ספר יסודי וגני ילדים. התוכנית משתרעת על פני שטח של כ-58 דונם.

"חפרנו בשטח טרשי וחשוף יחסית, כאשר לפתע גילינו חלל קרסטי טבעי", מספרים ד"ר סיון מזרחי וזינובי מצקביץ', מנהלי החפירה מטעם רשות העתיקות. "לתדהמתנו, החלל הזה התפתח, תוך כדי חפירה, לכדי מנהרה ארוכה. חלקים ממנה עדין ממוטטים, כך שהמנהרה לא אמרה את מילתה האחרונה".



הכניסה למתחם הקדום מפני השטח נעשתה באמצעות גרם מדרגות שירד אל פתח חצוב והוביל לתוך המנהרה. זו, התגלתה כשהיא מלאה בשפכים שנכנסו אליה, כנראה, במשך מאות ואולי אלפי שנים. חפירה במספר מוקדים בתוך המנהרה, הראתה שגובה המנהרה הוא עד 5 מטר ורוחבה כ-3 מטר. "החציבה נעשתה למשעי, וברור שמי שחצב את המנהרה השקיע רבות, תכנן, והייתה לו היכולת והמשאבים הדרושים על מנת להשיג את המטרה".





