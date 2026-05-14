נפתלי בנט בתגובה ראשונה לדברים של חברת מפלגתו

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיב לדברים שאמרה חברת מפלגתו קרן טרנר בראיון לאתר ynet, במהלכם היא חשפה כי היא לוקחת כדורים כבר 15 שנה.

טרנר התבקשה לסוגייה במהלך הראיון בעקבות דברים שאמרה השרה עידית סילמן, לפיהם בנט היה לוקח כדורים כראש ממשלה כדי להצליח לתפקד.

בנט שיתף את דבריה של טרנר, וכתב: "קרן, בפתיחות האמיצה שלך ובכנות שלך את מעניקה כוח ואומץ למאות אלפי נשים וגברים, נערות ונערים, שמתמודדים עם ה"סטיגמה" הזו בשקט".

"אלה האנשים שאנחנו זקוקים להם בהנהגת המדינה. בקרוב עם ישראל כולו יזכה בך כנבחרת ציבור", כתב.