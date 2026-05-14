מבזקים
סרוגים

נפתלי בנט בתגובה ראשונה לדברים של חברת מפלגתו

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מגיב לדברים שאמרה המצטרפת החדשה למפלגתו

כ"ז אייר התשפ"ו
נפתלי בנט בתגובה ראשונה לדברים של חברת מפלגתו
נפתלי בנט צילום: אבשלום ששוני / פלאש90

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיב לדברים שאמרה חברת מפלגתו קרן טרנר בראיון לאתר ynet, במהלכם היא חשפה כי היא לוקחת כדורים כבר 15 שנה.

טרנר התבקשה לסוגייה במהלך הראיון בעקבות דברים שאמרה השרה עידית סילמן, לפיהם בנט היה לוקח כדורים כראש ממשלה כדי להצליח לתפקד.

בנט שיתף את דבריה של טרנר, וכתב: "קרן, בפתיחות האמיצה שלך ובכנות שלך את מעניקה כוח ואומץ למאות אלפי נשים וגברים, נערות ונערים, שמתמודדים עם ה"סטיגמה" הזו בשקט".

"אלה האנשים שאנחנו זקוקים להם בהנהגת המדינה. בקרוב עם ישראל כולו יזכה בך כנבחרת ציבור", כתב.

נפתלי בנט קרן טרנר עידית סילמן כדורים

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה