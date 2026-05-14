יום ירושלים: למעלה מ-200 יהודים עלו להר הבית מהבוקר

הר הבית נפתח הבוקר למבקרים לרגל אירועי יום ירושלים תחת אבטחה כבדה. בין העולים להר: חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד

אירועי יום ירושלים נפתחו הבוקר (חמישי) ברחבי הבירה, כאשר אחד המוקדים המרכזיים הוא הר הבית, שנפתח למבקרים באופן מיוחד לרגל החג.

על פי הנתונים, מאז שעות הבוקר עלו להר למעלה מ-200 יהודים. העלייה מתבצעת כחלק מההיערכות המיוחדת ליום ירושלים, המושך אליו מבקרים רבים המבקשים לציין את היום באתרים ההיסטוריים והקדושים בעיר.





העולים להר הבית צילום: אגנון בידנו

בין העולים להר הבוקר היה גם חבר הכנסת אריאל קלנר (הליכוד). עלייתו של חבר הכנסת התקיימה כחלק מהגעתם של מבקרים ואישי ציבור להר לרגל יום חגה של העיר.





העולים להר הבית צילום: ארגון בידנו

הביקורים מתקיימים תחת אבטחה מוגברת של כוחות המשטרה, שנפרסו במוקדים השונים בהר וסביבתו. המשטרה פועלת במתכונת מתוגברת כדי לשמור על הסדר הציבורי ולאפשר את קיום אירועי היום והביקורים בהר כסדרם.