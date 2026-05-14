יום ירושלים: למעלה מ-200 יהודים עלו להר הבית מהבוקר

אירועי יום ירושלים נפתחו הבוקר (חמישי) ברחבי הבירה, כאשר אחד המוקדים המרכזיים הוא הר הבית, שנפתח למבקרים באופן מיוחד לרגל החג.
על פי הנתונים, מאז שעות הבוקר עלו להר למעלה מ-200 יהודים. העלייה מתבצעת כחלק מההיערכות המיוחדת ליום ירושלים, המושך אליו מבקרים רבים המבקשים לציין את היום באתרים ההיסטוריים והקדושים בעיר.
בין העולים להר הבוקר היה גם חבר הכנסת אריאל קלנר (הליכוד). עלייתו של חבר הכנסת התקיימה כחלק מהגעתם של מבקרים ואישי ציבור להר לרגל יום חגה של העיר.
הביקורים מתקיימים תחת אבטחה מוגברת של כוחות המשטרה, שנפרסו במוקדים השונים בהר וסביבתו. המשטרה פועלת במתכונת מתוגברת כדי לשמור על הסדר הציבורי ולאפשר את קיום אירועי היום והביקורים בהר כסדרם.
