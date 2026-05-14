"הרג את בעלה של היולדת": תביעת מיליונים נגד בית החולים

דמיטרי לברוב, ליווה את אשתו לבית החולים אסף הרופא ללידת בנו, אלא שעץ כבד קרס עליו והרג אותו. כעת המשפחה דורשת פיצוי בגובה עשרות מילוני שקלים

תביעת עתק בגובה עשרות מילוני שקלים תוגש נגד בית החולים אסף הרופא בגין רשלנות.

על פי ההודעה של התובעים, בחודש יולי 2025, מה שאמור היה להיות אחד הימים המאושרים בחייה של משפחת לברוב הסתיים בתוך דקות באסון קטלני בלב המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא). בני הזוג הגיעו לבית החולים לקראת לידת בנם השני, יצאו בשעות הערב להליכה רגועה בחורשה הסמוכה למלונית היולדות יחד עם בתם הקטנה לצורך זירוז הלידה.

האב, מהנדס תוכנה בכיר כבן 36, פנה בשלב מסוים ללכת על מדרכה בטוחה לכאורה, כדי לרכוש בקבוק מים לאשתו מהקניון הסמוך - ולא שב עוד. ענף אקליפטוס עצום קרס עליו לפתע וגרם למותו. היום (חמישי) תוגש ע"י משפחתו של המנוח, באמצעות עו"ד ערן בקר ומורן כהן יונתן, תביעת נזיקין נגד המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ונגד משרד הבריאות המפעיל אותו, בטענה לרשלנות חמורה ומתמשכת בטיפול בעצים שבמתחם בית החולים.

הלך לקנות מים ולא חזר בחיים

על פי התביעה, בני הזוג הגיעו למלונית שבמתחם בית החולים, יום לפני הלידה הצפויה. למחרת אושפזה האישה במחלקת היולדות, ובשעות הערב, בעקבות המלצת הצוות הרפואי, יצאו בני הזוג יחד עם בתם, ובליווי דולה, להליכה לצורך זירוז הלידה, באזור החורשה והפארק הסמוכים לקניון שבשטח בית החולים.

בשלב מסוים התיישבה המשפחה באזור החורשה. דמיטרי לברוב הלך לרכוש בקבוק מים עבור אשתו בקניון הסמוך. זמן קצר לאחר מכן, תוך כדי הליכתו על המדרכה, קרס לפתע ענף אקליפטוס עצום ממדים ופגע בראשו בעוצמה רבה.

כוחות מד"א, כבאות ומשטרה הוזעקו למקום, אך נאלצו לקבוע את מותו. על פי הנטען בתביעה, מדובר היה בענף באורך של כשבעה מטרים ובמשקל של לפחות 150 קילוגרמים. באותם רגעים ניסתה אשתו להבין מה מתרחש, ומה הסיבה להתקהלות שנוצרה לפתע במקום. כאשר בעלה לא ענה שוב ושוב לשיחות הטלפון שלה, היא חשה כי ייתכן שהוא האדם שנפגע. אחד מאנשי ההצלה במקום הבין כי מדובר בבעלה, פנה לצוות הרפואי, וזה פעל לפנותה מיד למחלקת היולדות, שם נמסרה לה ההודעה הרשמית על מות בעלה.

טענות קשות נגד בית החולים

יומיים לאחר מכן ילדה האלמנה הטריה את בנם השני של בני הזוג. על פי התביעה, הילד נולד מבלי שאביו המנוח הספיק לראותו או לשמוע את בכיו הראשון. דמיטרי לברוב, בן 36 במותו, היה בוגר הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון ועבד כמהנדס תוכנה בכיר בחברת אמזון העולמית. הוא השתכר עשרות אלפי שקלים בחודש, ובנוסף זכה באופציות ובמניות. על פי התביעה חייו של לברוב ז"ל נגדעו בעודו מצוי בנסיקה מקצועית מבטיחה במיוחד.

על פי הנטען, בעקבות מותו נותרו אלמנתו ושני ילדיו במצב פגיע במיוחד, מבחינה נפשית וכלכלית: הילדים איבדו את אביהם בגיל צעיר מאוד, האישה איבדה את בן זוגה ואת מקור התמיכה המרכזי של המשפחה, ורמת החיים העתידית שהייתה צפויה למשפחה נפגעה באופן דרמטי.

במרכז התביעה עומדות טענות קשות נגד בית החולים והמדינה בכל הנוגע לטיפול בעצים שבמתחם המרכז הרפואי. על פי הנטען, העץ שקרס היה מוכר לנתבעות במסגרת סקר עצים מקצועי שנערך כבר בשנת 2019, ובו תועדו עצי האקליפטוס במתחם.

בתביעה נטען כי זן האקליפטוס שקרס מוכר לגורמי מקצוע כעץ הסובל מתופעת "שבר קיץ" - קריסה פתאומית של ענפים כבדים גם בימי קיץ שקטים וללא רוחות חריגות, בין היתר בשל ריקבון והתייבשות.

הדרישה: פיצוי של עשרות מיליוני שקלים

לטענת עו"ד בקר, בשל הסיכון המוכר בעצים מסוג זה, ובפרט כאשר מדובר בעצים ותיקים וגדולי ממדים הממוקמים מעל מדרכות ובאזורי מעבר הומי אדם, הייתה מוטלת על הנתבעות חובת פיקוח ותחזוקה מוגברת במיוחד.

על פי התביעה, למרות שהאחראים במוסדות הנתבעים היו מודעים למצב העצים ולסיכון האפשרי הנשקף מהם, לא בוצעו פעולות תחזוקה ופיקוח מספקות. הנתבעות אפשרו השקיית יתר באזור העץ, ביצעו גיזום אגרסיבי ומסוכן שהחליש את יציבות הענפים, לא ביצעו בדיקות בטיחות מספקות, לא ניהלו מעקב תקין אחר מצב העצים, ולא מנעו מעבר של הולכי רגל באזור שבו נשקפה סכנה, כך שלמעשה, הן האחראיות הבלעדיות על האסון הנורא.

בתביעה נטען עוד כי לאחר האסון פרסם בית החולים מכרז מהיר לגיזום ודילול של עשרות עצי אקליפטוס נוספים במתחם – דבר שלטענת עו"ד בקר מעיד על כך שגם הנתבעות הבינו כי העצים במקום מהווים מפגע בטיחותי הרה אסון.

עורך הדין בקר מבקש מבית המשפט להורות לנתבעות לפצות את אלמנתו ומשפחתו של המנוח בעשרות מיליוני שקלים, בגין אובדן השתכרות בשנים האבודות, אובדן תמיכה כלכלית, אובדן שירותי אב ובעל, כאב וסבל ונזקים נוספים שנגרמו להם בעקבות האסון. לדבריו, סכום זה אמור לעבור את סף המינימום של התביעה, בשל שכרו של המנוח, ומסלול הקריירה המבטיח שלו שנגדע באיבו.

התביעה תוגש לבית המשפט המחוזי מרכז.

לדברי עו"ד ערן בקר, פרקליט המשפחה: "האסון הזה אינו גזירת גורל. הכתובת הייתה חקוקה על הגזע. ביה"ח שמיר (אסף הרופא) ומשרד הבריאות ידעו על מצבם המסוכן של העצים מסקר מפורט שנערך עוד בשנת 2019. במקום לטפל במפגע, הם יצרו במו ידיהם שילוב קטלני של גיזום אגרסיבי ואסור, השקיית יתר והסרת ענפי בלימה שהפכו את העץ למלכודת מוות בלב אזור הומה אדם.

אם למישהו היה ספק לגבי אשמתם: חודש בלבד לאחר האסון, מיהר בית החולים לפרסם מכרז בזק דחוף לכריתה וגיזום של עשרות עצי אקליפטוס במתחם. זוהי הודאה ברורה באשמה ובכך שהבטיחות הופקרה במשך שנים. התביעה הזו היא זעקה של אלמנה ושני יתומים, אבל היא גם תמרור אזהרה ברור לכל מוסד ציבורי בישראל. אנחנו ננהל את התיק הזה בנחישות עד למיצוי הדין ופסיקת פיצויים מלאים".



