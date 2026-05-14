התפתחות דרמטית בבג"ץ רומן גופמן. המשנה ליועמ"שית העביר היום (חמישי) בקשה דחופה לבג"ץ, לפיה יש להם מידע שחובה להעביר אותו במעטפה סגורה לידי השופטים. לטענתם המידע התקבל מיועמ"ש המוסד.

עוד הם טענו כי על רומן גופמן היה להציגו בבית המשפט. בהודעה נכתב כי "למשנה ליועצת המשפטית לממשלה נמסר מידע, שיש חובה להביאו לידיעת בית המשפט הנכבד, מידע שלפי פני הדברים גם הייתה מוטלת חובה על המשיב 5 להביאו בעצמו לידיעת בית המשפט הנכבד במהלך הדיון.

לפיכך, המשיבה תבקש מבית המשפט הנכבד לאפשר לה להגיש הודעת עדכון קצרה. מטעמי סודיות המידע, מבוקש שההודעה שתוגש בעניין המידע שנמסר תהיה חסויה, וככל שבית המשפט הנכבד יחליט לקבל את ההודעה, היא תועבר בשלב זה רק לב”כ המשיבים 1-2 וב”כ המשיב 5, או לחלופין לקיים דיון דחוף בדלתיים סגורות, בנוכחות ב”כ המשיבים 1-2, ב”כ המשיב 5 וב”כ המשיבה 4 בלבד".