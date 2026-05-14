אסון בפנמה: נועה יצחק ממעלה אדומים נהרגה בתאונת דרכים

האסון קשה במרכז אמריקה: הותר לפרסום היום (חמישי) כי ההרוגה בתאונת הדרכים הקטלנית שאירעה אתמול בפנמה היא נועה יצחק ז"ל, תושבת העיר בת 22.

התאונה הקשה התרחשה אתמול בסביבות השעה 05:30 (שעון פנמה). מדיווחים המגיעים מהמדינה עולה כי מיניבוס תיירים, שעליו קבוצת ישראלים, התנגש בחלקו האחורי של אוטובוס.

מעוצמת הפגיעה נהרגה נועה ז"ל, וחמישה צעירים ישראלים נוספים שהיו עמה על המיניבוס נפצעו. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים בבירה פנמה סיטי. על פי הדיווחים, אחד מהישראלים מאושפז במצב קשה, בעוד ארבעת הצעירים הנוספים נפצעו באורח קל.

נועה ז"ל היא בתם של יעל ודורון יצחק. אביה הוא עובד עיריית מעלה אדומים, ובהודעה הרשמית שפרסמה הרשות המקומית צוין כי הוא "עובד מסור והאהוב על כולנו". בעקבות הבשורה המרה נמסר מהעירייה כי "העירייה והעיר כולה מחבקים את המשפחה בשעה קשה זו, משתתפים בצערה הכבד ונמצאים איתה ברגעים קשים אלה"