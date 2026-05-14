איתי לוי אחרי הדרמה בהופעה: "אתם לא גיבורים"

הזמר איתי לוי, שנחשב לאחד המצליחים בישראל, התייחב לתקרית החריגה שאירעה אמש בהופעה שלו

ערב שהיה אמור להיות חגיגה מוזיקלית בארנה בירושלים הסתיים בטעם חמוץ ובתגובה חריפה של אחד האמנים האהובים בישראל. במהלך הופעתו של איתי לוי, נזרק לעברו בקבוק מהקהל – תקרית שהצטרפה לשורה של מקרים דומים שפוקדים את הבמות בישראל בתקופה האחרונה.

לוי, שלא נתן לאירוע לעבור בשתיקה, העלה פוסט נוקב שבו שיתף את תחושותיו ושלח מסר חד וברור לאותם "מעריצים" שבוחרים באלימות.

"תופעה נוראית, מסוכנת ומבישה"

"אהובים שלי, הייתה הערב הופעה מדהימה עם אנרגיות מטורפות", פתח לוי בנימה חיובית, אך מיהר לעבור לביקורת על התקרית המכוערת: "זריקת חפצים לבמה ובכלל היא תופעה נוראית, מסוכנת, מבישה ואפילו מביכה שחייבת להיפסק. היא מסוכנת ולא עושה טוב לאף אחד וזה סתם מבאס את האווירה!".

לוי ביקש להבהיר לאותם זורקי חפצים כי המעשה שלהם אינו מעיד על עוצמה, אלא להיפך. "אתם לא גיבורים שאתם זורקים, אתם פחדנים שמחפשים תשומת לב", כתב בנחרצות.

"בואו נשמור אחד על השני"

בסיום דבריו, פנה הזמר לקהל הרחב בבקשה להחזיר את הכבוד ואת תחושת הביטחון להופעות החיות. "בואו נשמור אחד על השני והשנייה בהופעות ובכלל. אוהב אתכם ומכבד", סיכם לוי.