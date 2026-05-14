אבישי גרינצייג נגד היועמ"שית: "זה ממש לא אירוע דרמטי"

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס לבקשה הבהולה של נציג היועמ"שית משופטי בג"ץ וטוען: "אני אישית חושב שזה מאוד לא דרמטי"

כתב המשפט אבישי גרינצייג, התייחס היום (חמישי) לבקשה הדחופה של נציג היועמ"שית משופטי בג"ץ, בעניין מינוי רומן גופמן וטוען כי לא מדובר כלל במשהו דרמטי.

בדבריו הוא כתב: "הסיפור ״הדרמטי״ וה״סודי״ הוא לא פגישה של גופמן עם ג׳. להבנתי, לא הייתה כזו. לגופמן הייתה פגישה עם האגף בו משרת ג׳ במסגרת חפיפה. בפגישה נכחו כמות יחסית גדולה של אנשים. תצהירו של ג׳ לא עלה בפגישה הזו. כמו כן, הפגישה הזו נקבעה מזמן.

למיטב הבנתי, המידע ה״סודי״ נוגע למעמד התעסוקתי של ג׳ במוסד ועל התלות שלו בגופמן להמשך עבודתו במוסד. למה לטענת היועמ״שית גופמן היה זה שצריך להביא זאת לידיעת בית המשפט, ועוד במהלך הדיון - ממש לא ברור לי. על כל פנים, אני אישית חושב שזה מאוד לא דרמטי. אבל נראה מה יחליטו השופטים".

נזכיר כי בבקשה לבג"ץ, נציגי היועמ"שית ביקשו להדגיש כי אין להם כל טענה כלפי תא"ל ג', וכי "כל עניינה של הודעת העדכון שמבוקש להגישה הוא במידע שעל האלוף גופמן היה להביא בפני בית המשפט הנכבד במהלך הדיון".

