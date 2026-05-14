אברי גלעד לא מצטרף לחגיגה: "לא יכול לקבל את זה"

איש התקשורת אברי גלעד לא שותף לחגיגות סביב עליית ישראל לגמר האירוויזיון, ותוקף בחריפות את האופי הפרובוקטיבי של המופעים השנה ואת עצם ההשתתפות הישראלית בצל העוינות באירופה.

בתכניתו ברדיו 103FM בה הוא משוחח עם מאזינים, אמר גלעד: "זאת לא אמנות", קבע גלעד בפתח דבריו. "הבעיה היא שילדים צופים ורואים מיניות מופרזת. במועדון בברלין אני יכול לקבל את זה, אבל בהופעה למשפחות באירופה החרבה – אני לא יכול לזרום עם זה".

"לא סובל את השיר שלנו"

גלעד לא חסך בביקורת גם כלפי הבחירה המקצועית של ישראל השנה. "אני לא סובל את השיר שלו", הצהיר. "שיר אהבה לבחורה בצרפתית, שפתם של האנטישמים אולי הכי גדולים? בזמן שעם ישראל במצב כזה ייחודי, זה לא מדבר לעולם שלי ומשאיר אותי אדיש רגשית".

הוא הוסיף כי לדעתו ישראל כלל לא הייתה צריכה לשלוח נציג השנה בנסיבות הקיימות: "אני אף פעם לא הלכתי למסיבה שידעתי שברגע שאפתח את הדלת כולם יגידו 'מה באת?'. אנחנו המדינה היחידה בתחרות שלא עוברת תהליך השתלטות של האסלאם הג'יהאדיסטי".