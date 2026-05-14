דובר צה"ל: עדכון חשוב לשעות הקרובות

תושבי השומרון והסביבה, שימו לב: צה"ל וכוחות הביטחון עורכים היום (חמישי) תרגיל צבאי נרחב במרחב החטיבות המרחביות אפרים ושומרון.
במסגרת התרגיל, המהווה חלק משימור כשירות הכוחות בגזרה, תורגש לאורך שעות היום תנועה ערה של כוחות ביטחון, ניידות וכלי רכב צבאיים בדרכים וביישובים במרחב.
בצה"ל מבקשים להבהיר כי התרגיל תוכנן מראש ואין חשש לאירוע ביטחוני. עם זאת, במידה ויתרחש אירוע אמת במהלך התרגיל, התושבים יעודכנו בזמן אמת על ידי כוחות הביטחון והמוקדים הרלוונטיים בדרכים המקובלות.
מערכת סרוגים קוראת לנהגים ולתושבים לגלות ערנות בדרכים בשל תנועת כלי הרכב המוגברת.
תגובות