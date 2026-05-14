נתניהו בקולו בשקט: "מצבי הבריאותי מצוין, אני לא חולה סופני"

בבית המשפט המחוזי בתל אביב התחיל היום (חמישי) דיון בתביעת הדיבה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד שלושה אנשים: עו"ד גונן בן יצחק, פעיל מחאה, עיתונאי "הארץ" אורי משגב, והעיתונאי ופרשן "מעריב" בן כספית. מדובר בדיון בשלב ההוכחות, ונתניהו מעיד בו. מי שדן בתיק הוא השופט מנחם מזרחי.

לפי כתב התביעה, נתניהו דורש חצי מיליון שקלים בגין פרסומים כלפיו.

בפתח הדין אמר נתניהו: "אני צריך לצאת עד שעה 10 עקב אילוצים". עורכת הדין של אורי משגב: "לוח הזמנים של המשפט היה ידוע, החקירה בטח לא שעה. במקום להודיע מראש ולכבד את בית המשפט - הלקוח שלי פינה את כל היום".

לפי התביעה טען נתניהו כי "בחרו הנתבעים להפיץ דברי שקר שפלים ובזויים, שבמסגרתם פרסמו כי ראש הממשלה הינו אדם חולה ו/או חולה במחלה קשה/סופנית, אשר מסתיר את מצבו הבריאותי הלקוי, מה שאין כן כמובן, מהציבור. בעוד הנ"ל נעשה בחוסר תום לב, מפוזיציה אישית פסולה ומתוך ידיעה ברורה שלדברים אין שחר, בכוונה לפגוע ובאופן מרושע, וכל זאת במטרה לפגוע בראש הממשלה".

עורך דינו טען כי "ראש הממשלה הינו אדם בריא לחלוטין לגילו. הפרסומים הזדוניים והבזויים שפורסמו על ידי הנתבעים הינם שקר מוחלט".

‏נתניהו בעדותו פירט על מצבו הרפואי: "מצבי הבריאותי הוא תקין. אני לא סבלתי מסרטן בלבלב כפי שדווח, אם היה כבר לא הייתי פה. בבדיקות רפואיות גם שנה ושנה שעברה היה תקין לגמרי. עשיתי גם בדיקת מאמץ...הדופק נע בין 75 ו-60. זה לגבי המצב הגופני. ב-29 ל-12 2024 נמצאה אצלי סבלתי מפרוסטטה מוגדלת במהלך כל השנים והחלטנו לטפל בזה.

גם אחרי הבדיקות והניתוח שנעשה להקטין אותה. זה היה אז וזה דווח ב-14 לפברואר. לקראת סוף שנת 25 אינדיקציה ראשונית של PSA עשיתי MRI וגילו סרטן בפרוסטטה בבדיקה נוספת התברר שזה תחילתו של גידול סרטני, הרופאים אמרו לי זה מאד שפיר יש לך 2 אפשרויות ואתה יכול לטפל בהם.

זה מתפתח לאט אם זה מתפתח אין טעם לטפל בזה. הגישה שלי שאני מזהה סכנה אם נותנים לי את האינפורמציה בזמן צריך לפעול ולחסל וכך עשיתי. קיבלתי טיפול בינואר פברואר בשנה זו. יש 5 טיפולי קרינה, ולאחר מכן באה הבדיקה שהוכיחה שהוא הוסר היא בודקת את כל הגוף היא רואה אם יש תא אחד עם סרטן. הוא חוסל ללא גרורות. הדבר הזה דווח וזה סוף הסיפור. יש לי קוצב לב שלא הופעל אף פעם".