סכנה בשעות הקרובות: "אל תצאו מהבית"

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר (חמישי) אזהרה צהובה בשל עומסי חום כבדים הצפויים לפקוד אזורים נרחבים בארץ החל מהשעה 14:00 ועד לשעות הערב ב-20:00.

האזהרה מתמקדת בבקעת הירדן, צפון הערבה, מפרץ אילת ודרום הערבה. בשל הטמפרטורות הגבוהות, קיים חשש ממשי למקרי התייבשות או מכות חום, וכן ייתכנו תנאים סביבתיים קשים לאוכלוסיות רגישות, חולים כרוניים וקשישים.

פגיעה באספקת החשמל וקושי לעובדי השטח

במסגרת האזהרה, מדגישים גורמי המקצוע כי ייתכנו תנאי עבודה קשים במיוחד לאלו העובדים מחוץ למבנים ממוזגים. כמו כן, בשל העומס על רשת החשמל, תיתכן פגיעה זמנית באספקה באזורים המושפעים.

בני משפחה ושכנים של קשישים מתבקשים לגלות ערנות מוגברת ולבדוק את שלומם במהלך שעות השיא של החום.

כך תתגוננו: הנחיות מצילות חיים

בשעות עומס החום, מומלץ לפעול על פי ההנחיות הבאות: