אחרי נועה קירל ובן צור: גם אושר כהן קופץ על הטרנד המצליח

בזמן שכל העיניים יהיו על החתונה של אושר כהן ועדן פינס, הזמר מתכנן הפתעה נוספת למעריצים: אלבום חדש שייצא כבר בבוקר היום הגדול. בכך הוא מצטרף לטרנד שתופס את הכוכבים הגדולים בישראל - מנועה קירל ועדן בן זקן ועד בן צור - שהפכו את יום החתונה שלהם גם לרגע מוזיקלי גדול

אושר כהן לא רק מתחתן שבוע הבא עם עדן פינס - הוא גם מצטרף לאחד הטרנדים הכי בולטים בתעשיית המוזיקה המקומית בשנים האחרונות.

לפי פרסום ראשון של גיא פינס, הזמר צפוי להוציא אלבום חדש בבוקר יום חתונתו, שתיערך ביום ראשון הקרוב. בכך הוא למעשה מצטרף לגל אמנים שבוחרים להפוך את יום החתונה שלהם גם לרגע מוזיקלי גדול במיוחד.

הטרנד שתפס את הזמרים

בשנים האחרונות לא מעט אמנים בחרו לשלב בין החיים האישיים לקריירה המוזיקלית דווקא סביב החתונה.

נועה קירל עשתה זאת עם "בריידזילה" ו"כל מה שאני רוצה", בן זקן הוציאה ביום חתונתה את השיר "חיים שלי", ובן צור שחרר את "אשתי" סביב החתונה שלו. עכשיו נראה שגם אושר כהן מאמץ את הטרנד - ומשחרר מוזיקה חדשה בדיוק ביום הכי מדובר בחייו.



נועה קירל - "בריידזילה" צילום: (צילום: שי פרנקו)

גם חתונה - וגם באזז מוזיקלי

מעבר להתרגשות סביב האירוע עצמו, המהלך הזה מייצר גם באזז אדיר ברשתות ובקרב המעריצים. במקום להסתפק רק בתמונות מהחופה, הקהל מקבל גם תוכן חדש ומוזיקה טרייה - בדיוק ברגע שבו כל תשומת הלב מופנית לזוג.