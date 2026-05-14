"קפץ משמחה - ונפצע": הפייבוריט של האירוויזיון בסכנה לקראת הגמר

הנציג היווני, שנחשב לאחד הפייבוריטים הגדולים לזכייה באירוויזיון 2026, נפצע בגבו רגע אחרי העלייה לגמר בעקבות קפיצה משמחה מאחורי הקלעים. בעקבות הפציעה הוא נאלץ לבטל התחייבויות - וכעת עולה סימן שאלה סביב מצבו לקראת הגמר הגדול

אחרי שהעפיל לגמר האירוויזיון והפך לאחד השמות הכי מדוברים בתחרות, הנציג היווני אקילאס נאלץ לבטל התחייבויות וימי צילום בעקבות פציעה בגב.

לפי הדיווחים, הזמר - שמבצע את אחד השירים הכי יוצאי דופן השנה ומופיע על הבמה בדמות חתול - נפצע דווקא ברגע של התרגשות אחרי העלייה לגמר. אקילס קפץ משמחה ברגע ההכרזה, אך המתיחה החזקה שנגרמה בגבו אילצה אותו לעצור חלק מהלו"ז הצפוף של האירוויזיון.

הנציג היווני לאירוויזיון צילום: צילום מסך מתוך יוטיוב

הפייבוריט שנפצע דווקא ברגע השיא

אקילס נחשב בשבועות האחרונים לאחד המתמודדים הבולטים בתחרות. השיר היווני הצליח לבלוט בזכות הופעה חריגה, צבעונית ותיאטרלית במיוחד - כולל הלוק המדובר של "החתול" שכבר הפך לוויראלי ברשתות.

בהימורים הוא ממוקם במקום השני, ואף נחשב אצל רבים לאחד המועמדים המרכזיים לזכייה השנה. גם בקרב הקהל וגם בקרב חובבי האירוויזיון הכבדים, הוא מסומן כהפתעת התחרות.

אלא שאתמול, שעות אחרי חגיגות חצי הגמר הראשון שבו השתתף גם נציג ישראל נועם בתן עם השיר "מישל", נחשף כי הזמר היווני נאלץ לבטל סדרת ריאיונות והתחייבויות תקשורתיות בעקבות הכאבים.

למרות הפציעה: צפוי להופיע בגמר

נכון לעכשיו, אין שינוי בהשתתפותו בגמר הגדול, וההערכה היא שהוא כן יעלה לבמה כמתוכנן. עם זאת, בסביבת המשלחת היוונית מנסים להוריד עומס מהזמר בימים הקרובים כדי לאפשר לו להתאושש לפני ההופעה החשובה ביותר של העונה.