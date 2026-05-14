"לפני שהיא הצטרפה לליכוד היא הקימה מפלגה עם ערבים"

חבר הכנסת מהליכוד פותח חזית מול אחת מחברות הכנסת הבולטות במפלגה, וטוען כי בעבר היא הקימה מפלגה עם ערבים

חבר הכנסת אליהו רביבו (הליכוד) פתח הבוקר (חמישי) חזית פנים-מפלגתית סוערת מול חברת הכנסת טלי גוטליב. בראיון לרדיו 103FM תקף רביבו את גוטליב בחריפות והטיח בה האשמות קשות בנוגע לעברה המקצועי והפוליטי טרם כניסתה לליכוד.

"היא עושה כל שביכולתה כדי לטשטש את העובדה שלפני שזכתה לזחול אלינו לליכוד היא הקימה מפלגה שקראו לה 'שווים' עם ערבים מקלנסווה", הטיח רביבו במהלך הראיון.

רביבו לא עצר בביקורת על פעילותה הפוליטית המוקדמת, והמשיך לתקוף את גוטליב על רקע עבודתה כעורכת דין פלילית לפני היבחרה לכנסת. לדבריו, "כל המיוצגים שלה בתור עורכת דין אלה נאשמים בעבירות טרור ובפגיעה בביטחון המדינה".