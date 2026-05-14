"ירי מטווס אפס": פוענח ניסיון החיסול המזעזע בצפון

בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז צפון, פוענח ניסיון רצח ראש עיריית עראבה וסגנו.

היום (חמישי) הוגשה הצהרת תובע נגד היורה והמשלח שלו לביצוע הירי - היורה עצמו, תושב עראבה בן 25, וקרוב משפחתו של ראש העיר, בן 56, שעל פי החשד שימש כמי ששלח אותו לבצע את ההתנקשות. בימים הקרובים צפויה פרקליטות מחוז צפון להגיש נגד השניים כתב אישום חמור בבית המשפט המחוזי.

ניסיון החיסול, שתועד במצלמות האבטחה והכה גלים ברחבי הארץ, התרחש ב-8 במרץ 2026. ראש העיר אחמד נאסר וסגנו ישבו במאפייה בעיר במהלך ארוחת אפטאר של חודש הרמדאן, כאשר לפתע נכנס למקום רעול פנים חמוש באקדח ופתח לעברם בירי מטווח קצר. נאסר נפצע באורח קשה לאחר שספג שבעה קליעים, בעוד סגנו נפצע באורח בינוני.

במשטרה מגדירים את הפרשה כ"אירוע חריג במיוחד" המעיד על הסלמה נוספת באלימות נגד נבחרי ציבור בחברה הערבית. זמן קצר לאחר הירי הוטלה החקירה על היחידה המרכזית של מחוז צפון, וב-14 באפריל, לאחר שהחקירה הפכה גלויה, נעצרו מספר חשודים בחשד למעורבות במעשה.

לפי הודעת המשטרה, הרקע לניסיון הרצח הוא מאבק סביב מכרזי פינוי האשפה בעיר עראבה. החוקרים גילו כי בתקופה שקדמה לירי הוחלפה מספר פעמים חברת פינוי האשפה בעיר, ובמקביל הוצתו שתי משאיות אשפה. במשטרה סבורים כי מאחורי המהלך עמדו אינטרסים כלכליים משמעותיים. גורם המעורה בפרטי החקירה חשף כי אחמד נאסר סירב להיכנע ללחצים שהופעלו עליו להעניק בלעדיות לקבלן אשפה מסוים. לדבריו, ראש העיר התעקש לקיים מכרז פתוח ושוויוני בין כלל הקבלנים, במטרה לבחור את ההצעה הטובה ביותר עבור קופת העירייה. לפי אותו גורם, ההתעקשות הזו הובילה להסלמה שהסתיימה בירי הקשה.





