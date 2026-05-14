ראש השב"כ זיני לנתניהו: "יש לפנות מאחזים שמייצרים אלימות"

ראש שירות הביטחון הכללי, דוד זיני, הציג עמדה נחרצת בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, ודרש לפנות מאחזים ביהודה ושומרון המעורבים באלימות. כך דווח אמש (רביעי) במהדורת "כאן חדשות".





על פי הדיווח, זיני הבהיר לנתניהו כי יש לפנות נקודות התיישבות ספציפיות "שמייצרים אלימות, כאלה שהם בעייתיים ואין להם מרכיבי ביטחון". בנוסף, ראש השב"כ התייחס לסוגיית השליטה בשטח וציין כי יש לפנות התנחלויות שהוקמו בשטחי B, תוך שהוא מדגיש כי הדבר נעשה "בהתאם לעמדת מפקד פיקוד המרכז".

"כשמדברים על ממלכתיות זה נתפס כשמאלנות"

הדיון בפיקוד המרכז הציף תסכול עמוק בשורות מערכת הביטחון סביב האתגרים שבאכיפת החוק ביהודה ושומרון והגיבוי הניתן לכוחות בשטח. קצין בכיר שהשתתף בשיחה מתח ביקורת חריפה על האווירה הציבורית כלפי לובשי המדים: "כשאני מדבר על הצורך בשמירה על החוק ועל ממלכתיות, זה נתפס כשמאלנות. אומרים לנו שזה שיח של 6 באוקטובר".

הקצין הבכיר לא חסך במילים והתריע מפני אסון ביטחוני פוטנציאלי במאחזים המבודדים, תוך שהוא מצביע על אוזלת ידה של המערכת בהתמודדות עם הפשיעה הלאומנית. "אנחנו נכשלים מדי יום בשמירה על החוק והסדר ואין לנו כלים", הודה הקצין בפני המשתתפים.

לדבריו, "יש מאחזים שעסוקים מדי יום באלימות נגד פלסטינים, וכשאנחנו מגיעים לזירה כבר אין מה לעשות. המערכת בנויה באופן שאין אפשרות לנצח את זה". את דבריו חתם באזהרה קשה: "זה עניין של זמן עד שנגלה בוקר אחד בקבוצת טלגרם שמחבלים שחטו יהודים באחד המאחזים".