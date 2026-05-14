רגע לפני שבת: בשורה קשה ללקוחות בנק הפועלים

במחאה על התנהלות הבנק מולם, העובדים הודיעו על שביתה נרחבת ועצרו את הפעילות בכלל הערוצים והסניפים

בית הדין לעבודה דחה הבוקר (חמישי) את בקשת הנהלת בנק הפועלים למנוע את שביתת העובדים. בעקבות ההחלטה, השביתה מתקיימת כסדרה היום בכל יחידות הבנק ברחבי הארץ.

השביתה מגיעה על רקע סכסוך עבודה חריף בין ארגון העובדים לבין ההנהלה, כאשר העובדים מוחים על מה שהם מגדירים כפגיעה מתמשכת בזכויותיהם ובתנאי העסקתם, חרף הרווחיות הגבוהה של הבנק.

"הנהלת הבנק ממשיכה לקצץ"

יו"ר ארגון עובדי בנק הפועלים, רוני גרפונקל, התייחס להחלטת בית הדין ולמניעי השביתה: "שוב הבנק מציג רווחי עתק של מיליארדים, שהם תוצאה ישירה של העבודה המסורה של עובדי הבנק, כאשר במקביל הנהלת הבנק ממשיכה לקצץ ולפגוע בעובדים".

גרפונקל הבהיר כי ארגון העובדים נחוש להמשיך במאבק: "לא נאפשר מצב זה של פגיעה בזכויות העובדים ובעתיד הבנק".

בשל השביתה, לא יינתנו היום שירותים בסניפי הבנק וביחידות המטה. מומלץ ללקוחות להתעדכן בערוצים הדיגיטליים של הבנק בנוגע לפעילות שירותים מרחוק.