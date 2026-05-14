חיזוק דרמטי: אלו שני השמות שסמוטריץ' מתכנן לשריין בצמרת

המערכת הפוליטית נערכת לבחירות, ובמפלגת הציונות הדתית פועלים מאחורי הקלעים כדי לרענן את השורות ולחזק את הרשימה לכנסת כך פרסם לראשונה היום (חמישי) הכתב עמיאל ירחי בi24.



בסביבת יו"ר המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מחפשים שמות של אישי ציבור בולטים שיוכלו לשמש כ"שוברי שוויון" ולהגדיל את כוחה האלקטורלי של המפלגה בקלפי .





במסגרת מאמצים אלו, נבחנת בימים אלה האפשרות לצרף למפלגה שני שמות מסקרנים: תת-אלוף (במיל') עופר וינטר והרב אברהם זרביב. גורמים במפלגה בודקים כעת את כוחם של השניים מבחינה אלקטורלית, במטרה להבין כמה מנדטים או קולות חדשים עשוי כל אחד מהם להביא עמו.





וינטר, שסיים את שירותו בצה"ל ועורר לא פעם הדים ציבוריים, נחשב לדמות פופולרית ואהודה מאוד בקרב מצביעי הימין והציונות הדתית, ויכול להוות סמן ביטחוני משמעותי ברשימה. לצידו, מועמדותו של הרב זרביב נועדה לחזק את האגף התורני ולפנות לקהלים נוספים בתוך המגזר הדתי-לאומי.





כדי להוציא מהלך כזה אל הפועל ולמשוך אליו דמויות בכירות, לסמוטריץ' יש אפשרות חוקית לשריין מקומות בצמרת. אם יחליט שהמהלך אכן כדאי, יו"ר המפלגה יוכל לשריין את שני המועמדים גבוה מאוד ברשימה – בתוך ששת המקומות הראשונים.