"נרסק אותם בכל מקום": טראמפ במכה קשה לאחים המוסלמים

ממשל טראמפ פרסם את תוכניתו הלאומית למאבק בטרור העולמי, המסמך מפנה אצבע מאשימה עלפי האחים המוסלמים ומבטיח לרסק את הארגון כולו

משרד המלחמה והמשרד לביטחון לאומי בבית הלבן, פרסמו את מסמך מדיניות המאבק בטרור השנתי של הממשל האמריקאי. המסמך הנוכחי מצביע על טרור אסלאמי בתור איום גלובלי, ואת האחים המוסלמים בתור השורש לאיום הזה.

בראשית המסמך מתואר כך: "הטרור הכי נפוץ בעולם הוא טרור אסלאמי, והשורש לכל הטרור האסלאמי הוא האחים המוסלמים, הוראת הנשיא היא לרסק את הארגון בכל מקום בו הוא פועל".

מוקדם יותר השנה, הגדיר ממשל טראמפ שורה של סניפי הארגון וקבוצות מקושרות אליו, בין היתר בירדן, לבנון, מצרים וסודן כגופי טרור, מסמך זה מצביע על כך כי מהלך זה צפוי להתרחב משמעותית ואף לכלול את כלל הארגון העולמי כגוף טרור.

האחים המוסלמים היא 'תנועת אם' של מספר אדיר של קבוצות טרור ברחבי העולם, ביניהם כמובן גם חמאס ברצועה.

המסמך מתאר מאבק גלובלי משולב באמצעים כלכליים, משפטיים ואפילו כוח צבאי במידת הצורך.