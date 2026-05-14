התרעות הופעלו על חדירת כלי טיס עוין במשגב עם

אזעקות הופעלו ביישוב משגב עם שבאצבע הגליל בעקבות חשש לחדירת כלי טיס משטח לבנון. מצה"ל נמסר כי הפרטים בבדיקה.

כ"ז אייר התשפ"ו
האזעקה בעכו ובקריות: יירוט של כלי טיס עוין

לפני זמן קצר (חמישי) הופעלו התרעות ביישוב משגב עם שבאצבע הגליל, סמוך לגבול לבנון, בעקבות זיהוי ועלה חשש לחדירת כלי טיס עוין לשטח ישראל.

מערכות ההתרעה הופעלו על מנת להזהיר את התושבים באזור. מצה"ל נמסר כי בשלב זה הפרטים נמצאים בבדיקה, והכוחות בוחנים האם אכן מדובר בחצייה של כלי טיס, רחפן או כטב"ם, או שמא מדובר בזיהוי שווא כפי שקורה לעיתים במערכות ההגנה האווירית.

תושבי האזור מונחים בשעה זו להישמע להנחיות פיקוד העורף, להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד לקבלת הודעה חדשה, בעוד כוחות הביטחון סורקים את המרחב

