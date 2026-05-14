עמית סגל בתגובה לדרמה המשפטית: "ניסיון מופרע להטיח רפש"

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (חמישי) לסערה סביב העתירות נגד מינוי רומן גופמן לבג"ץ.

בדבריו הוא כתב כי "הטענה לניגוד עניינים של גופמן היא ניסיון באמת מופרע להטיח רפש באדם. האם גופמן אמור היה לדעת ברוח הקודש במהלך החפיפה שבגצ יבקש מג׳, שעובד היום במוסד, להגיש מסמך שבו יהיה תלוי גורל התיק?

אם כבר מדברים על ניגוד עניינים שהיועמ"שית כה חרדה לו, אולי כדאי היה לספר לבית המשפט שאשתו של ג׳ עובדת בפרקליטות בתפקיד בכיר. אם כבר מדובר על תלות במי מהצדדים למינוי עתידי, באותה מידה ג׳ יכול לחשוש שיבולע לו לא רק מגופמן אלא גם מהיועמשית? הרי בינתיים מי מהם שלא רואה בעיניים זו דווקא היא.

אין גבול להמצאות ולהנפצות כדי לבלום מינוי שעבר את כל המשוכות הנדרשות".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, היועמ"שית ביקשה מבג"ץ להציג מעטפה סגורה עם מידע דרמטי, אשר לפיה גופמן עצמו היה צריך למסור אותו לבג"ץ.