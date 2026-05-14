המונדיאל הופך לסופרבול? שאקירה, מדונה ו-BTS במופע ענק בגמר

לראשונה בתולדות המונדיאל, מופע המחצית של הגמר יהפוך לאירוע מוזיקלי ענק בפני עצמו: שאקירה, כוכבת הפופ מדונה ולהקת BTS צפויים להופיע במופע המחצית של גמר המונדיאל - במהלך שמסמן שינוי היסטורי עבור טורניר הכדורגל הגדול בעולם.

המונדיאל הכי גדול שנראה

המונדיאל של 2026, שייערך בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, נחשב כבר עכשיו לאחד הטורנירים הגרנדיוזיים שנראו. מעבר להרחבת מספר הנבחרות ל-48, בפיפ"א מנסים להפוך את הגמר עצמו לאירוע בידור בקנה מידה של סופר בול - עם מופע מחצית נוצץ שימשוך גם קהל שלא בהכרח עוקב אחרי כדורגל.

מהופעות פתיחה - למופע אמצע המשחק

עד היום, גמרי המונדיאל אמנם כללו טקסי פתיחה והופעות מוזיקליות, אבל לא מופע מחצית רשמי כמו בסופרבול. לאורך השנים הופיעו באירועי המונדיאל שמות ענק כמו ג'ניפר לופז, פיטבול, ריקי מרטין וכמובן שאקירה, שהפכה לאחת המזוהות ביותר עם הטורניר בזכות הלהיט "Waka Waka".

אבל הפעם מדובר במהלך שונה לחלוטין - מופע מחצית רשמי באמצע המשחק עצמו.

לא רק כדורגל

הבחירה בשקירה, מדונה ו-BTS לא מקרית: מדובר בשלושה שמות שמביאים איתם קהלים עצומים מכל העולם - אמריקה הלטינית, ארצות הברית ואסיה. בפיפ"א מקווים שהשילוב הזה יהפוך את גמר המונדיאל של 2026 לא רק לאירוע ספורט היסטורי, אלא גם לאחד מרגעי הפופ הגדולים של השנה.