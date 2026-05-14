מסר לטראמפ: איראן חטפה ספינה בלב המצור האמריקאי

האיראנים מאותתים לטראמפ כי גם בזמן המצור האמריקאי, ואפילו בזמן ביקורו בסין, הם עדיין יכולים לעשות כאבי ראש וחטפו ספינה בלב המפרץ הפרסי

האיראניים לא עוצרים באדום ולא נותנים לטראמפ מנוחה, גם בזמן ביקורו החגיגי בסין, איראן ממשיכה להתריס בנשיא ארצות הברית.

על פי דיווח ארגון המעקב הבריטי הבינלאומי לשייט, כוחות איראניים בסירות מהירות פשטו לפני זמן קצר על ספינה שעגנה אל מול חופי האמירויות, והשתלטה עלייה.

האירוע התרחש כ-40 מיילים ימיים מול חופי פוג'יירה של האמירויות, כוחות חמושים לא מזוהים התקרבו לספינה שעגנה במרחב בעזרת סירות מהירות ופשטו עליה באיומי נשק.

כעת הספינה נעה אל עבר חופי איראן, לאחר שדווח כי הצוות הסכים לדרישות החוטפים.