לעקיבא נוביק יש אינטרס שפינלנד תפסיד באירוויזיון - וזו הסיבה

כולם מדברים על השירים, ההימורים והתלבושות, אבל עבור העיתונאי עקיבא נוביק, המאבק על הגביע הוא הרבה יותר אישי. מאחורי הקלעים מסתתר אינטרס דתי-לוגיסטי מפתיע

לתאגיד השידור הישראלי יש סיבה טובה למנוע מפינלנד לזכות באירוויזיון, מאז ה-7 באוקטובר הפינים אינם אוהדים גדולים של ישראל. העיתונאים הישראלים אף זכו להתעלמות של המשלחת הפינית בטקס הפתיחה של האירוויזיון.

כעת יש להם עוד סיבה. פינלנד, כידוע, שוכנת בצפון הרחוק, ובחודש מאי – המועד הקבוע של האירוויזיון – השמש שם פשוט מסרבת לשקוע. עבור צופה ממוצע מדובר בחוויה תיירותית קסומה, אך עבור עיתונאי שומר שבת כמו עקיבא נוביק, מדובר בסיוט מתמשך.

במדינות סקנדינביה וצפון אירופה, ה"לילות הלבנים" גורמים לכך שהשבת יוצאת בשעה מאוחרת מאוד. בעוד שבירושלים השבת נפרדת מאיתנו סביב השעה 20:00, בהלסינקי הכוכבים הראשונים מופיעים רק סמוך לחצות. מכיוון שגמר האירוויזיון נפתח באופן מסורתי בשעה 22:00 (שעון ישראל), נוביק ימצא את עצמו תקוע בחדרו עם כניסת השידור, כשהוא עדיין ממתין להבדלה בזמן שהעולם כבר רוקד לצלילי הדוז-פואה.

התוצאה? אם פינלנד תניף את הגביע ותארח את התחרות בשנה הבאה, נוביק יצטרך לבחור בין נאמנות להלכה לבין המיקרופון, או פשוט לקוות לנס גלוי בדמות שקיעה מוקדמת מהצפוי. עד שזה יקרה, אל תתפלאו אם תשמעו אותו מעודד בסתר דווקא מדינות אחרות.



