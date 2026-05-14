ראשוני: 2 פצועים קשה מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה

אירוע ביטחוני קשה מתרחש בשעה זו (חמישי) באזור הגליל המערבי. מפרטים ראשוניים עולה כי רחפן נפץ, שחצה ככל הנראה משטח לבנון, התפוצץ במרחב חניון ראש הנקרה וגרם למספר נפגעים במקום.

כוחות רפואה של צה"ל וצוותי מד"א הוזעקו לזירה מיד עם קבלת הדיווח והחלו להעניק טיפול רפואי מציל חיים בשטח. על פי הדיווחים הראשוניים מהזירה, באירוע ישנם שלושה פצועים: שניים מהנפגעים מוגדרים במצב קשה, ופצוע נוסף במצב קל. הכוחות נערכים כעת לפינוי מהיר של הפצועים להמשך קבלת טיפול בבתי החולים.

בעקבות הפגיעה, כוחות הביטחון עורכים סריקות נרחבות במרחב מחשש לזיהויים נוספים או חדירה של כלי טיס עוינים נוספים לשטח ישראל. בצה"ל מתחקרים את נסיבות האירוע, ובין היתר נבדק האם הופעלה התרעה במערכות פיקוד העורף טרם פיצוץ הרחפן, ואת מסלול החדירה שלו.