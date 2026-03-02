מד"א מסכם את היום השני למבצע "שאגת הארי"

9 בני אדם נהרגו ו־106 נפצעו במהלך היום השני למבצע "שאגת הארי", כך לפי נתוני מד״א. בנוסף, גבר בן 102 שנחבל בדרכו למרחב המוגן פונה לבית החולים במצב קשה, שם נקבע מותו

צוותי מגן דוד אדום הוזנקו במהלך היום השני למבצע "שאגת הארי" לעשרות זירות ברחבי הארץ בעקבות אירועי פגיעה שונים, והעניקו טיפול רפואי ל־115 נפגעים שפונו לבתי החולים. על פי נתוני מד״א, בין הנפגעים: 9 הרוגים, 2 פצועים במצב קשה, 3 פצועים במצב בינוני ו־101 פצועים במצב קל. בנוסף, גבר בן 102 נחבל בדרכו למרחב המוגן ופונה לבית החולים במצב קשה, שם נקבע מותו.

בית שמש

בזירת הפגיעה בבית שמש העניקו צוותי מד"א טיפול רפואי ופינו לבתי החולים 65 נפגעים. בין הנפגעים: 9 הרוגים, 2 פצועים במצב קשה, 2 פצועים במצב בינוני ו־51 פצועים במצב קל.

ירושלים

בירושלים העניקו צוותי מד״א טיפול רפואי ופינו לבתי החולים 5 נפגעים. אחד מהם נפצע באורח בינוני, שניים באורח קל ושניים נוספים לקו בחרדה.

סיכום מתחילת המבצע

מתחילת מבצע "שאגת הארי" ועד כה העניקו צוותי מד״א טיפול רפואי ופינו לבתי החולים 238 נפגעים. לפי הנתונים: 10 הרוגים, 2 פצועים במצב קשה, 5 פצועים במצב בינוני ו־221 פצועים במצב קל. מתוך כלל הנפגעים, 175 נפצעו בדרכם למרחב המוגן.

במד״א קוראים לציבור להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף, ולהזעיק את מד״א בטלפון החירום 101 בכל צורך רפואי.

במד״א הודו למאות תורמי הדם שהגיעו לנקודות ההתרמה במהלך היום, וקראו לציבור להגיע גם בימים הקרובים לנקודות התרמת הדם המתפרסמות באתר הארגון.