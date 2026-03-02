האם איראן תחזור למו"מ עם ארה"ב? כך הגיב דובר משרד החוץ

דובר משרד החוץ האיראני איסמאעיל בקאיי נשאל האם איראן תחזור למשא ומתן עם ארה"ב, וטען כי "אנחנו היינו בעיצומו של משא ומתן עם ארה"ב פעמיים כאשר הותקפנו. כל המיקוד שלנו כעת הוא בהגנה על אומתנו"

דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאיי, נשאל הבוקר (שני) האם איראן תחזור למשא ומתן עם ארה"ב. בתגובה, בקאיי טען כי בשלב הזה טהרן מתמקדת במלחמה המתנהלת.

"אנחנו היינו בעיצומו של משא ומתן עם ארה"ב פעמיים כאשר הותקפנו" אמר בקאיי. "לכן, כל המיקוד שלנו כעת הוא בהגנה על אומתנו".

עוד טען כי "מה שארה"ב וישראל עושות נגד איראן הוא מתקפה על מגילת האו"ם ועל החוק הבינלאומי. אנחנו הותקפנו, זו מלחמה לא צודקת שנכפתה עלינו. הגישה שלנו אליה היא לעמוד איתנים, להתמיד ולהתמודד עם העוול הזה".

כזכור, אמש נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טען בראיון לעיתון "אטלנטיק" כי ארה"ב כבר התחילה לקיים שיחות עם "ההנהגה החדשה באיראן", התבטאות שלא נשמעה כלל עד כה על מה שניתן להסיק היא תחילת תנועה מנהיגותית חדשה מאחורי הקלעים בטהרן. לטענת טראמפ, "הם רוצים לשוחח, והסכמתי לשוחח איתם, ההנהגה החדשה באיראן רוצה לדבר".