מערך הסעות יופעל ממעבר טאבה לישראל לנוסעי טיסות החילוץ

כפי שפורסם אמש, חברת ארקיע החלה במכירת הכרטיסים לטיסות החילוץ מלרנקה, אתונה ורומא לעבר מעבר טאבה. עם הגעתם הנוסעים ימתינו להם אוטובוסים לכיוון 4 מוקדים מרכזיים בארץ