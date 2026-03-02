מערך הסעות יופעל ממעבר טאבה לישראל לנוסעי טיסות החילוץ

בהתאם למצב החירום משרד התחבורה וחברות התעופה נערכות לטיסות החילוץ לישראלים אשר טיסותיהם לישראל בוטלו עקב סגירת המרחב האווירי. אמש (ראשון) הודיעה חברת ארקיע על טיסות החילוץ שיפעלו בימים הקרובים בין אתונה/לרנקה/רומא לכיוון מעבר טאבה.
על מנת לאפשר לציבור הנוסעים חזרה לביתם בבטחה משרד התחבורה וחברת אגד יפעילו בימי טיסות החילוץ הסעות מהמסוף בשטח הישראלי ליעדים הבאים:
תחנה מרכזית אילת
תחנה מרכזית באר שבע
נתב”ג, חניות טווח ארוך
סבידור תל אביב
מדבר בהיסעים חינמיים בהתאם לשעות הנחיתה של טיסות החילוץ והם יפעלו בהתאם להנחיות משרד התחבורה.
מסלול הטיסות שיפעלו על ידי חברת ארקיע:
על פי נתוני רשות ההגירה האוכלוסין נכנסו לישראל מאז תחילת המבצע 3,607 ישראלים בכלל המעברים:
2,304 במעברים היבשתיים
19 במעברים הימיים
1,284 במעברים האוויריים
בסה״כ יצאו מהארץ 2,811 ישראלים בכלל המעברים:
2,285 במעברים היבשתיים
120 במעברים הימיים
406 במעברים האוויריים
