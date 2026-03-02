דובר צה"ל מבהיר: "חיזבאללה ישלם מחיר כבד מאד"

תא"ל אפי דפרין אמר כי במשך הלילה הותקפו גם "מפקדים בכירים, מהוותיקים שנותרו בארגון". לדבריו, "כל האפשרויות על השולחן", כולל כניסה קרקעית

דובר צה״ל, תא"ל אפי דפרין, נשא דברים היום (שני) והתייחס להתפתחויות האחרונות בלחימה המתנהלת במספר זירות במקביל. בדבריו התייחס לפעילות צה״ל נגד חיזבאללה בלבנון, לתקיפות שבוצעו נגד יעדים של המשטר האיראני ולצעדי ההיערכות של הצבא לאפשרות של הסלמה נוספת באזור.

לדבריו, התקיפות כללו עשרות מפקדות ואתרי שיגור של הארגון לצד יעדים נוספים ששימשו את פעילותו הצבאית. "תקפנו מפקדים בכירים, מהבכירים הוותיקים האחרונים שעוד נותרו בחיים לארגון הזה. אנחנו בוחנים את תוצאות התקיפה כרגע", ציין. עוד הוסיף כי לאחר גל התקיפות הראשון פרסם צה״ל הודעת פינוי ליותר מ־50 כפרים בדרום לבנון, שבהם ממוקמות תשתיות טרור של חיזבאללה.

בהתייחסותו להיערכות בצפון ציין כי במסגרת מבצע "שאגת הארי" תוגברו הכוחות לאורך גבול לבנון והוצבו קדמית. "ההיערכות החזקה הזו אפשרה לנו לתקוף באופן מהיר ומיידי", אמר והדגיש כי "חיזבאללה עשה טעות חמורה". לדבריו, צה״ל בהובלת פיקוד הצפון ימשיך לפעול בעוצמה וכי "חיזבאללה ישלם מחיר כבד מאוד".

עוד מסר כי הרמטכ״ל, רא״ל אייל זמיר, קיים במהלך הלילה הערכות מצב ואישר את המשך תוכניות התקיפה נגד חיזבאללה. "לא נאפשר חזרה למציאות שלפני המלחמה. מי שינסה לפגוע באזרחי ישראל ישלם את המחיר", אמר.

עוד התייחס גם ללחימה מול איראן וציין כי זמן קצר לפני ההצהרה השלים צה״ל גל תקיפות נוסף בטהרן. "עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר הטילו למעלה מ־100 חימושים על מספר מפקדות תת־קרקעיות של המשטר", אמר, והוסיף כי בתוך שתי יממות חוסלו גורמים בכירים בהנהגת המשטר והותקפו תשתיות מרכזיות.

לשאלת עיתונאים על אפשרות של תמרון קרקעי בלבנון השיב כי "כל האפשרויות על השולחן". לדבריו, צה״ל גייס קרוב ל־100 אלף אנשי מילואים, בהם עשרות גדודים, חטיבות ואוגדות, הפרוסים להגנה על גבול הצפון וערוכים גם לפעולה התקפית אם יידרש.

בסיום דבריו פנה לציבור בישראל וקרא להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. לדבריו, גם בשעה זו פועלים מאות כלי טיס של חיל האוויר במקביל בלבנון ובאיראן. "אנחנו נלחמים במספר גזרות במקביל. מי שפועל נגד אזרחי ישראל ישלם על כך בחייו".

צה״ל פעל הלילה במספר זירות במקביל. במסגרת הפעילות הותקפו מטרות של המשטר האיראני בלב טהרן, ובמקביל בוצע גל תקיפות נגד עשרות יעדים של חיזבאללה ברחבי לבנון. הפעילות בוצעה בהתאם להנחיות הדרג המדיני ובהובלת הרמטכ״ל, רא״ל אייל זמיר, שמנהל את המערכה הרב־זירתית מאז פתיחת מבצע "שאגת הארי".