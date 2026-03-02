הרצוג בבית שמש: "זה רגע מכונן והיסטורי"

*נשיא המדינה בזירת הנפילה בבית שמש: "זה רגע מכונן והיסטורי - אנחנו ניצבים מול אימפריית רשע שהגיע הזמן לקצוץ את כנפיה. אם הם חושבים שהם יכולים לנסות אותנו - אני מציע להם מאוד להימנע מכך"

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (שני) בזירת הנפילה בבית שמש בה נרצחו תשעה אנשים מפגיעת הטיל האיראני: "זה היה רגע מכונן והיסטורי, כיוון שהשינויים שהאירוע הזה יביא במזרח התיכון הם גדולים ועצומים וחשובים מאוד, ואנחנו מול אימפריית רשע שהגיע הזמן לקצוץ את כנפיה".

הדברים המלאים: "אנחנו נמצאים כאן הבוקר בזירת אסון בבית שמש, יחד עם ראש העיר שמואל גרינברג ואנשי זק״א, אני רוצה לחזק אותך אדוני ראש העיר, היה לכם לילה נורא לכל עם ישראל".

"תשע נשמות טהורות וזקות, אנשים תמימים וחפים מפשע שרצו למקלט, נכנסו למקלט התקני פעלו לפי ההוראות, ולצערנו, בגלל שהטיל נפל ישירות על גג המקלט, בית הכנסת שמעליו נמחק גבולו, אנחנו רואים כאן זירת אסון כבדה מאוד, זה מראה בדיוק עם מי אנחנו מתעסקים ואיזה אויב מר ואכזרי יש לנו".

הרצוג בבית שמש צילום: חיים צח/לע״מ

"בית שמש קמה במקום הזה. בית שמש הייתה עיירה קטנה של עולים, שהכל התחיל מכאן, והיום היא כבר עיר של 200,000 נפש. אני יודע שההתמודדות היא קשה, וכולנו מבית שמש הבוקר הזה, ואנחנו מבקשים להעביר את תנחומינו בשם כל עם ישראל למשפחות האבלות. יש פה ילדים שנספו, ויש פה אמהות ונשים וגברים. כולם באו באופן תמים גם להתפלל וגם להסתתר כאן מפני הטילים של האיראנים.

"אנחנו במערכה כבדה. המערכה הזאת היא היסטורית וחשובה באמת, ואני אומר את זה גם לכל ילדי ישראל, כי אני יודע שבחג הפורים הם רצו להיות במקום אחר, אבל אין לנו ברירה. עוד מאה שנה שבעזרת השם הם יהיו אנשים מבוגרים, הילדים יוכלו לומר זה היה רגע מכונן והיסטורי, כיוון שהשינויים שהאירוע הזה יביא במזרח התיכון הם גדולים ועצומים וחשובים מאוד, ואנחנו מול אימפריית רשע שהגיע הזמן לקצוץ את כנפיה".

"ואם הם חושבים, מישהו מהם, או מכל השלוחים שלהם, שהם יכולים לנסות אותנו, אני מציע להם מאוד להימנע מכך. אנחנו מאוד נחושים הפעם לא להבליג ולא לחכות לשום דבר. רוחנו איתנה, ואני מבקש לחזק את כל עם ישראל ברגע הקשה הזה.* אנחנו נעבור את זה בצורה כזאת, שתביא לנו שינוי גדול מאוד באזור גם למען ביטחון ישראל"