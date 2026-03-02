אחרי הירי לישראל: צה"ל תקף בכיר חיזבאללה בביירות

שעות אחרי הירי של חיזבאללה לישראל, דובר צה"ל אישר כי מחבל בכיר מארגון הטרור הותקף בביירות

שעות אחרי הירי של חיזבאללה לישראל, דובר צה"ל אישר כעת (שני) כי כוחות צה"ל תקפו באופן ממוקד מחבל בכיר מארגון הטרור בביירות.

לפי הדיווחים בתקשורת הלבנונית, התקיפה בוצעה ברובע הדאחייה בביירות - וככל הנראה, מדובר בניסיון חיסול ממוקד. בהמשך דווח כי תוצאת התקיפה עדיין לא ברורה. עוד נטען כי יעד התקיפה היה מפקד מבכיר בארגון הטרור - אך לא מדובר במזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם.

כאמור, התקיפה הנוכחית של צה"ל בביירות מגיעה לאחר שבמהלך הלילה חיזבאללה שיגר מספר רקטות וכטב״מים משטח לבנון לעבר ישראל. בעקבות השיגורים פתח צה״ל בגל תקיפות לעבר עשרות מטרות של הארגון במרחב ביירות ובדרום לבנון. בין המטרות שהותקפו נמנו מפקדים בכירים בחיזבאללה, מפקדות ותשתיות צבאיות. בנוסף הותקף רכב שבו נסעו שני פעילי יחידת רדואן במרחב כפר ד׳גל.

מוקדם יותר הבוקר דובר צה"ל אפי דפרין הבהיר כי "חיזבאללה עשה טעות חמורה, וישלם מחיר כבד מאד. לא נאפשר חזרה למציאות שלפני המלחמה. מי שינסה לפגוע באזרחי ישראל ישלם את המחיר".

במקביל שר החוץ ישראל כ"ץ איים כי "ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול. מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע".