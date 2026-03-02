העליון שחרר קטין תומך דאע"ש למעצר בית; השופט: "מוצא אחרון"

שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב קיבל היום (שני) ערר והורה לשחרר למעצר בית באיזוק אלקטרוני נער כבן 16, שנאשם כי במשך יותר משנתיים צרך תכנים של ארגון דאע״ש, למד כיצד להכין חומרי נפץ וחבלה ואף פנה לאנשים בניסיון להצטרף לארגון ולבצע פיגוע.

החלטתו של כבוב הופכת את החלטת שופט בית המשפט המחוזי זאיד פלאח, שהורה קודם לכן על מעצרו של הקטין עד תום ההליכים.

בהחלטתו קבע פלאח כי רמת המסוכנות הנשקפת מהקטין גבוהה במיוחד. לדבריו, למרות שמדובר בקטין שטרם מלאו לו 16 שנים, לא ניתן לאיין את מסוכנותו באמצעים אחרים מלבד מעצר מאחורי סורג ובריח.

"אדם בגילו של המשיב המחליט להצטרף, כאמור, לארגון הרצחני, ומחליט לבצע פיגוע, איננו ראוי לאמון שנתן בו בית המשפט, ואין מקום לבחון את סבלו בבית המעצר עד כדי הוצאתו משם", כתב.

לעומת זאת, השופט כבוב קבע כי החלטת המחוזי רחבה מדי ביחס לקטין בגיל כה צעיר, והדגיש את העיקרון שלפיו מעצר קטינים הוא מוצא אחרון בלבד.

"החלטת בית המשפט המחוזי, בהיותה כה גורפת וכוללנית ביחס לקטין כה צעיר בעת הרלוונטית והיום, הניצב בפני מעצר במתקן ביטחוני, חורגת מפסיקת בית משפט זה בדבר עיקרון אי הכליאה והיות המעצר של קטין מוצא אחרון", כתב.

עוד ציין כי כאשר מדובר בקטינים החשודים בעבירות ביטחון, קיימת גם חשיבות מיוחדת לתנאי המעצר והחשש כי שהייה באגף עצורים ואסירים ביטחוניים תשפיע על עיצוב תפיסותיו ודמותו.