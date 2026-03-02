מרכז המיפוי מפרסם לציבור מפה לאיתור המרחבים המוגנים

על מנת להגביר את המוגנות של העורף, המרכז למיפוי לישראל פרסם את מפת המקלטים הארצית בה ניתן לאתר את המקלטים הציבוריים.

בזמן ההתראות רבים מהישראלים נמצאים לעיתים מחוץ לבתים ובשטחים פתוחים. ההנחיות במצב זה הוא מיד לאתר את המרחב המוגן הקרוב ביותר. במידה והוא אינו נמצא יש לשכב על הקרקע ולכסות את הראש עם הידיים.

כאמור על מנת לסייע לציבור נפתחה המפה הייעודית - על מנת לצפות במיקום המקלטים היכנסו לgovmap היכנסו למפה והפעילו את שכבת “מקלטים”

כמו כן מאז פתיחת המערכה מול איראן ברחבי הארץ נפתחו ברחבי הארץ המרחבים המוגנים הציבוריים זאת במקביל למרחבים המוניים תת קרקעיים בהם תחנות הרכבת הקלה בגוש דן. על פי נתוני נת"ע 2000 איש שהו בתחנות הרכבת משפחות, צעירים ומבוגרים שמגיעים לבלות את הלילה במקום.

להלן הכניסות וכתובות של התחנות ההתת קרקעיות:

תחנת אלנבי (ת״א)

כניסה A – יהודה הלוי 63

כניסה B – מקווה ישראל 10

תחנת יהודית (ת״א)

כניסה A – מנחם בגין פינת רח׳ הארבעה

כניסה B – מנחם בגין לייד בניין פליישמן 11

כניסה C – אלברט מנדל 38

כניסה D – מנחם בגין 98

תחנת ארלוזורוב (ת"א)

כניסה A – על פרשת דרכים 1

כניסה B – דרך מנחם בגין 160 ת”א

תחנת שאול המלך (ת״א)

כניסה A – שד מנחם בגין 125

כניסה C – מנחם בגין 130 (מגדלי עזריאלי מערב)

תחנת אבא הלל (ר״ג)

כניסה B – ז׳בוטינסקי 2 (פינת רח׳ ארלוזרוב ר״ג)

כניסה C – דרך ז'בוטינסקי 5 פינת רח' אבא הלל

תחנת ביאליק (ר״ג)

כניסה A – ז’בוטינסקי 85

כניסה B – ז׳בוטינסקי 68

כניסה C – דרך ז'בוטינסקי 75

תחנת בן גוריון (ב״ב)

כניסה A – דרך ז'בוטינסקי 12

כניסה B – דרך ז'בוטינסקי 3

תחנת אהרונוביץ׳ (ב״ב)

כניסה A – דרך ז'בוטינסקי 166

כניסה B – דרך ז'בוטינסקי 117

תחנת אם המושבות

כניסה A – וויז: תחנת דרך אם המושבות

כניסה B – וויז: תחנת גשר אם המושבות

שימו לב – מעבר אורלוף פ"ת (תחנה מרכזית), פתוח לציבור, ומשמש כמרחב מוגן
























