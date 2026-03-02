בישראל נערכים: המבצע עשוי לכלול גם כניסה קרקעית

בישראל מתייחסים בכובד ראש להצטרפות של חיזבאללה למערכה, והולכים לכיוון של השמדת ארגון הטרור כולל כניסה קרקעית ללבנון

מקור בטחוני בכיר התייחס הבוקר להחלטה של ארגון הטרור חיזבאללה להצטרף למלחמה ולשגר רקטות לעבר ישראל.

הגורם הבכיר התייחס לתכנית התגובה של ישראל ואמר כי הולכים להשמדה מוחלטת של הארגון. בראיון לעיתון אל-חדת' הסעודי אמר הגורם כי "המבצע בלבנון יהיה רחב ומקיף ועשוי לכלול כניסה קרקעית".

גם הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס למצב הלחימה מול ארגון הטרור חיזבאללה והבהיר כי לצד הפעילות ההגנתית, צה"ל פועל כעת גם במערכה התקפית. לדבריו, ישראל אינה מסתפקת במגננה בלבד אלא פועלת באופן יזום נגד הארגון.

"אנחנו פתחנו במערכה התקפית מול חיזבאללה. אנחנו לא רק בהגנה, אנחנו יוצאים עכשיו להתקפה", אמר.

הרמטכ"ל ציין כי בצה"ל נערכים למספר ימי לחימה וכי הכוחות פועלים במקביל בהיערכות הגנתית ובהפעלת כוח התקפי.

לדבריו: "צריך להיערך למספר יממות של לחימה, רבות מאוד. צריך היערכות הגנתית חזקה, מערכה התקפית מתמשכת עכשיו בגלים כל הזמן, וכמובן כל הזמן ניצול הזדמנויות".